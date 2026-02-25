Απευθείας προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών απευθύνθηκε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, διαμηνύοντάς του ότι ούτε η Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε οι βουλευτικές εκλογές του Μαΐου τον εμποδίζουν να συμμετάσχει σε απευθείας συνομιλίες για το Κυπριακό.

Στην επιστολή του, για το περιεχόμενο της οποίας ο «Φ» ενημερώθηκε, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης:

Πρώτον, διαβεβαιώνει ότι η κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026 και οι βουλευτικές εκλογές δεν επηρεάζουν καθόλου τη δέσμευση για άμεση επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και πρόοδο στο Κυπριακό.

Δεύτερον, επιβεβαιώνει τις βασικές παραμέτρους λύσης: μία κυριαρχία, μία διεθνής προσωπικότητα, μία ιθαγένεια, με διασφάλιση ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας, και αποκλεισμό ένωσης, διχοτόμησης ή απόσχισης.

Τρίτον, τονίζει την προστιθέμενη αξία της συμμετοχής της ΕΕ και ειδικά του απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διαδικασία της πρωτοβουλίας του ΓΓ ΟΗΕ.

Στην επιστολή του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προτείνει συνάντηση εντός Μαρτίου για να συζητήσουν από κοντά τις τρέχουσες εξελίξεις στο Κυπριακό. Η Λευκωσία επιθυμεί η συνάντηση να γίνει μέσα στο δεύτερο 15νθήμερο Μαρτίου όταν ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα βρίσκεται στην Ευρώπη.

Η επιστολή του Προέδρου Χριστοδουλίδη προς τον Αντόνιο Γκουτέρες είχε διπλό στόχο: (α) να διευθετηθεί συνάντηση των δύο εντός Μαρτίου, αφού ο ΓΓ ΟΗΕ είχε πρόσφατα συναντηθεί και με τον Τουφάν Έρχιουρμαν, και (β) να του ξεκαθαρίσει ότι οι λόγοι που επικαλέστηκε η Ολγκίν — Προεδρία ΕΕ και εκλογές — δεν αποτελούν εμπόδιο για τη σύγκληση άτυπης πολυμερούς.

Βασικά σημεία από την επιστολή

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εκφράζει την εκτίμησή του προς τον ΓΓ ΟΗΕ για τις προσπάθειές του να επανεκκινήσει τη διαπραγματευτική διαδικασία στο Κυπριακό, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την προσήλωσή του στο Διεθνές Δίκαιο, τον Χάρτη του ΟΗΕ και τα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας — με ρητή αναφορά στη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή και τις προσπάθειες δημιουργίας νέων τετελεσμένων.

Ο ΠτΔ αναφέρεται στις δύο άτυπες διευρυμένες συναντήσεις (Γενεύη και Νέα Υόρκη) υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, που συνέβαλαν στη δημιουργία νέας δυναμικής στο Κυπριακό, και επιβεβαιώνει ότι η βάση λύσης παραμένει η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία (ΔΔΟ) με πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται στα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Αναφέρεται επίσης στη συνάντηση της 11ης Δεκεμβρίου 2025 με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, κατά την οποία επιβεβαιώθηκε ότι ο στόχος είναι λύση βάσει πολιτικής ισότητας, σύμφωνα με τα Ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Ο Χριστοδουλίδης δηλώνει ετοιμότητα για την επόμενη άτυπη διευρυμένη συνάντηση υπό τον ΟΗΕ, με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο διακοπής στο Κραν Μοντανά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση του κεκτημένου εκείνης της φάσης.

Η πρόταση πέντε σημείων

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον ΓΓ ΟΗΕ για την πρότασή του πέντε σημείων για την επανεκκίνηση της διαδικασίας:

Επαναβεβαίωση της συμφωνημένης βάσης λύσης (ΔΔΟ με πολιτική ισότητα). Κατάθεση από τον ΟΗΕ εγγράφου με τις συγκλίσεις έως το Κραν Μοντανά. Σύγκληση της επόμενης άτυπης διευρυμένης συνάντησης. Επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Συμφωνία για άνοιγμα τεσσάρων σημείων διέλευσης (Μια Μηλιά, Αθηένου – Πυρόι – Αγλαντζιά, Λουρουτζίνα – Λύμπια, Κόκκινα).

Μετά τη συνάντηση

Επιστρέφοντας στο Προεδρικό, μετά τη συνάντηση με τον κατοχικό ηγέτη, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μίλησε για ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δύο ηγέτες ανασκόπησαν την πρόοδο στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) και συμφώνησαν να δώσουν περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές στους διαπραγματευτές τους.

Ανέφερε επίσης ότι οι δύο πλευρές ανταλλάξαν απόψεις για θέματα ουσίας του Κυπριακού και συμφώνησαν να ξανασυναντηθούν σύντομα, με τους διαπραγματευτές να καθορίσουν την ημερομηνία.

Ερωτηθείς για το κλίμα της συνάντησης και την πρόοδο στα ΜΟΕ, ο Πρόεδρος χαρακτήρισε το κλίμα «πολύ καλό» και επιβεβαίωσε ότι ανασκοπήθηκαν όλα τα ΜΟΕ — συμπεριλαμβανομένου του οδοφράγματος της οδού Ληδήνης και των τεσσάρων άλλων οδοφραγμάτων — και ότι εκεί που εντοπίζεται καθυστέρηση, οι διαπραγματευτές θα λάβουν σχετικές κατευθύνσεις.

Δύο ανακοινώσεις

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προχώρησε σε δύο ανακοινώσεις σε σχέση με το Κυπριακό. Η πρώτη αφορούσε την αποστολή επιστολής προς τον ΓΓ ΟΗΕ, τον οποίο επιθυμεί να συναντήσει εντός Μαρτίου. Η δεύτερη αφορούσε την πρόθεσή του να συγκαλέσει συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, προκειμένου να ενημερώσει την πολιτική ηγεσία και να ανταλλάξουν απόψεις για την κατάσταση στο Κυπριακό.

Σε ερώτηση αν ο Τουρκοκύπριος ηγέτης επιβεβαίωσε τη βάση λύσης της ΔΔΟ, ο Πρόεδρος είπε: «Αν δεν με απατά η μνήμη μου, στις 11 Δεκεμβρίου επαναβεβαιώσαμε την πολιτική ισότητα στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία μιλούν πολύ συγκεκριμένα για τον επιδιωκόμενο στόχο λύσης του Κυπριακού».

«Μια ανοιχτή και ειλικρινής συνάντηση»

«Ήταν μια ανοιχτή και ειλικρινής συνάντηση», δήλωσε ο Τουφάν Έρχιουρμαν επιστρέφοντας στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με τον Έρχιουρμαν, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να δώσουν οδηγίες στους εκπροσώπους τους να εντατικοποιήσουν τις τακτικές επαφές, ώστε να καλυφθεί το χαμένο έδαφος στα ΜΟΕ. Συμφωνήθηκε επίσης νέα συνάντηση των δύο ηγετών σύντομα, ενώ ένα απτό δείγμα συνεργασίας που συζητήθηκε αφορά τον αφθώδη πυρετό.

Ο Έρχιουρμαν εξέφρασε την προτίμησή του για διάνοιξη του οδοφράγματος της Μιας Μηλιάς για οχήματα, επικαλούμενος την ήδη υπάρχουσα προεργασία που «δεν πρέπει να πεταχτεί» ξεκινώντας από την αρχή. Για το ενδεχόμενο διάνοιξης οδοφράγματος για πεζούς στην περιοχή της Πύλης Πάφου, είπε ότι ένα τέτοιο σημείο βρίσκεται πολύ κοντά στην οδό Λήδρας και δεν εξυπηρετεί πραγματικές ανάγκες αποσυμφόρησης των διελεύσεων.