Στο χθεσινό κείμενο υπενθύμισα την επίσκεψη στην Κύπρο τον Νοέμβρη 2014 του τότε υπουργού Δικαιοσύνης του ισλαμικού καθεστώτος του Ιράν, δρος Μοστάφα Πουρμοχαμαντί (Mostafa Pourmohamadi) και τη διπλή συμφωνία για «έκδοση φυγόδικων και μεταφορά καταδίκων» που υπέγραψε στη Λευκωσία με τον τότε υπουργό Δικαιοσύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ήταν μια συμφωνία που ουσιαστικά διευκόλυνε την έκδοση αντιφρονούντων Ιρανών που κατέφυγαν στο νησί μας ως πολιτικοί πρόσφυγες, ενώ στο Ιράν τους περιμένουν φυλακίσεις και πιθανόν ο θάνατος.

Ο Μοστάφα Πουρμοχαμαντί ήταν από τους στυλοβάτες της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979 και έχει κυριολεκτικά τα χέρια του βαμμένα με το αίμα αμέτρητων αθώων συμπατριωτών του που το μοναδικό τους «έγκλημα» ήταν ότι ήθελαν μια πατρίδα ελεύθερη και δημοκρατική, απαλλαγμένη από τη θεοκρατική δογματίλα και τη δικτατορία αυτόκλητων «σωτήρων του έθνους». Διετέλεσε υπουργός Εσωτερικών του καθεστώτος από το 2005-2008 και υπουργός Δικαιοσύνης από το 2013-2017.

Αυτός ο διορισμός του ως υπουργού Δικαιοσύνης το 2013, είχε επικριθεί από τους διεθνείς οργανισμούς «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα», «Διεθνής Εκστρατεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν» και «Human Rights Watch» που ζήτησαν, μάλιστα, την ακύρωσή του, λόγω του αμφιλεγόμενου παρελθόντος του. Συγκεκριμένα, το 1988, στη διάρκεια της θητείας του ως αναπληρωτής υπουργός Πληροφοριών, είχε κεντρικό ρόλο στη σφαγή χιλιάδων Ιρανών κρατουμένων με βάση εντολές του Αγιατολάχ Χομεϊνί. Ήταν μια σειρά από μαζικές εκτελέσεις πολιτικών κρατουμένων που διεθνείς οργανώσεις υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων χαρακτήρισαν «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία «οι ιρανικές Αρχές το 1988 δολοφόνησαν μυστικά και εξωδικαστικά πολλές χιλιάδες πολιτικούς αντιφρονούντες που κρατούνταν τότε σε φυλακές σε όλη τη χώρα, θάβοντας τα σώματα σε ανώνυμους κοινούς τάφους, ενώ συνέχιζαν να βασανίζουν τους συγγενείς τους, αρνούμενοι να αποκαλύψουν πότε, πώς και γιατί οι αγαπημένοι τους σκοτώθηκαν και πού είναι θαμμένοι. Μέλη των οικογενειών που έχουν αναζητήσει την αλήθεια και τη δικαιοσύνη αντιμετώπισαν απειλές, παρενοχλήσεις, εκφοβισμούς και επιθέσεις».

Το 2016, ο Πουρμοχαμαντί δήλωσε για το ιρανικό ολοκαύτωμα του 1988: «Είμαστε περήφανοι που εκτελέσαμε την εντολή του Θεού σχετικά με τους Μουτζαχεντίν του Λαού του Ιράν… Είμαι εν ειρήνη και δεν έχω χάσει τον ύπνο μου όλα αυτά τα χρόνια επειδή ενήργησα σύμφωνα με τον νόμο και το Ισλάμ».

Και γιατί αυτός ο …αξιοσέβαστος πληρεξούσιος του μεγάλου ηγέτη Αγιατολάχ Χομεϊνί και του ίδιου του Θεού(!) να χάσει τον ύπνο του επειδή εκτέλεσε τις εντολές τους; Μεγάλοι ηγέτες της Ιστορίας όπως ο Χίτλερ και ο Στάλιν διέταξαν, επίσης, τη σφαγή εκατομμυρίων συνανθρώπων τους και δεν έχασαν ποτέ τον ύπνο τους ούτε οι ίδιοι ούτε οι πληρεξούσιοι που εκτέλεσαν τις εντολές τους.