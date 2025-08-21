Η απαγωγή Ελληνοκυπρίων από όργανα του ψευδοκράτους αποτελεί κατάφωρη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρόκληση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αντιδρώντας δυναμικά, η ΕΔΕΚ εισηγείται την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των οδοφραγμάτων ως μέσο άσκησης πολιτικής και οικονομικής πίεσης προς την Τουρκία και τις κατοχικές «αρχές».

Η πρόταση αυτή δεν στοχεύει στο μόνιμο κλείσιμο των οδοφραγμάτων ούτε συνδέεται με οποιαδήποτε λογική διχοτόμησης. Η διχοτόμηση προκύπτει από την κατοχή και την παρανομία, όχι από τα μέτρα προστασίας της Δημοκρατίας και των πολιτών της. Η αναστολή της διακίνησης στέλνει σαφές μήνυμα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα ανεχθεί απαγωγές, εκφοβισμούς και παραβιάσεις των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Η ΕΔΕΚ υπογραμμίζει επίσης ότι δεν έχει αποδεχθεί ποτέ πως τα οδοφράγματα αποτελούν σύνορα. Τα μόνα σύνορα της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκονται στην Κερύνεια και σε κάθε κατεχόμενη σπιθαμή γης. Επομένως, η ύπαρξη και λειτουργία των οδοφραγμάτων δεν μπορεί και δεν πρέπει να θεωρείται τετελεσμένο γεγονός ούτε να εκλαμβάνεται ως αποδοχή της διχοτόμησης. Με το προσωρινό κλείσιμο των οδοφραγμάτων, επιδιώκεται:

Να αποτραπούν νέες απαγωγές και παράνομες κρατήσεις Ελληνοκυπρίων.

Να σταλεί μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στον εκβιασμό για τις νόμιμες διώξεις σφετεριστών κατεχόμενων περιουσιών.

Να δημιουργηθεί κίνητρο για τους Τουρκοκύπριους να αντιδράσουν, καθώς η άμεση οικονομική και κοινωνική πίεση μπορεί να οδηγήσει σε πραγματική αμφισβήτηση του κατοχικού καθεστώτος εκ των έσω.

Παράλληλα, η ΕΔΕΚ τονίζει την ανάγκη να πάψουν κάποιοι να αντιμετωπίζουν κάθε δυναμική αντίδραση με ηττοπάθεια και επιδερμική λογική, δίνοντας με την πρώτη ευκαιρία τροφή σε λαϊκισμό. Η υπεράσπιση της κυριαρχίας και των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας απαιτεί αποφασιστικότητα, όχι φοβικά σύνδρομα και ημίμετρα.

Η Τουρκία και το ψευδοκράτος της κατανοούν μόνο το πραγματικό πολιτικό και οικονομικό κόστος. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας των οδοφραγμάτων δεν είναι κίνηση διχασμού, αλλά πράξη πολιτικής ισχύος και ξεκάθαρου μηνύματος: Τα σύνορά μας βρίσκονται στην Κερύνεια και η Κυπριακή Δημοκρατία δεν πρόκειται να επιτρέψει καμία αμφισβήτηση της κυριαρχίας της.