Η απαγωγή Ελληνοκυπρίων από όργανα του ψευδοκράτους αποτελεί κατάφωρη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρόκληση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αντιδρώντας δυναμικά, η ΕΔΕΚ εισηγείται την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των οδοφραγμάτων ως μέσο άσκησης πολιτικής και οικονομικής πίεσης προς την Τουρκία και τις κατοχικές «αρχές».
Η πρόταση αυτή δεν στοχεύει στο μόνιμο κλείσιμο των οδοφραγμάτων ούτε συνδέεται με οποιαδήποτε λογική διχοτόμησης. Η διχοτόμηση προκύπτει από την κατοχή και την παρανομία, όχι από τα μέτρα προστασίας της Δημοκρατίας και των πολιτών της. Η αναστολή της διακίνησης στέλνει σαφές μήνυμα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα ανεχθεί απαγωγές, εκφοβισμούς και παραβιάσεις των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.
Η ΕΔΕΚ υπογραμμίζει επίσης ότι δεν έχει αποδεχθεί ποτέ πως τα οδοφράγματα αποτελούν σύνορα. Τα μόνα σύνορα της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκονται στην Κερύνεια και σε κάθε κατεχόμενη σπιθαμή γης. Επομένως, η ύπαρξη και λειτουργία των οδοφραγμάτων δεν μπορεί και δεν πρέπει να θεωρείται τετελεσμένο γεγονός ούτε να εκλαμβάνεται ως αποδοχή της διχοτόμησης. Με το προσωρινό κλείσιμο των οδοφραγμάτων, επιδιώκεται:
- Να αποτραπούν νέες απαγωγές και παράνομες κρατήσεις Ελληνοκυπρίων.
- Να σταλεί μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στον εκβιασμό για τις νόμιμες διώξεις σφετεριστών κατεχόμενων περιουσιών.
- Να δημιουργηθεί κίνητρο για τους Τουρκοκύπριους να αντιδράσουν, καθώς η άμεση οικονομική και κοινωνική πίεση μπορεί να οδηγήσει σε πραγματική αμφισβήτηση του κατοχικού καθεστώτος εκ των έσω.
Παράλληλα, η ΕΔΕΚ τονίζει την ανάγκη να πάψουν κάποιοι να αντιμετωπίζουν κάθε δυναμική αντίδραση με ηττοπάθεια και επιδερμική λογική, δίνοντας με την πρώτη ευκαιρία τροφή σε λαϊκισμό. Η υπεράσπιση της κυριαρχίας και των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας απαιτεί αποφασιστικότητα, όχι φοβικά σύνδρομα και ημίμετρα.
Η Τουρκία και το ψευδοκράτος της κατανοούν μόνο το πραγματικό πολιτικό και οικονομικό κόστος. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας των οδοφραγμάτων δεν είναι κίνηση διχασμού, αλλά πράξη πολιτικής ισχύος και ξεκάθαρου μηνύματος: Τα σύνορά μας βρίσκονται στην Κερύνεια και η Κυπριακή Δημοκρατία δεν πρόκειται να επιτρέψει καμία αμφισβήτηση της κυριαρχίας της.