Με την ψήφιση, την υπογραφή και τη δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας του «περί της Δυνατότητας Αποποίησης Σύνταξης Νόμος του 2025», ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε ότι η μηνιαία σύνταξη που παίρνει ως πρώην δημόσιος υπάλληλος θα διανέμεται σε έξι Συμβούλια Κοινοτικού Εθελοντισμού σε ολόκληρη την Κύπρο, κυρίως στην ύπαιθρο, που υλοποιούν προγράμματα φροντίδας ηλικιωμένων. Κάθε χρόνο, από Σεπτέμβρη σε Σεπτέμβρη, θα ενισχύει τα ιδρύματα αυτά για όσο διάστημα θα ασκεί το προεδρικό αξίωμα. Η σύνταξη ανέρχεται στα 730 ευρώ το μήνα.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ ανέφερε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης «έπρεπε από την πρώτη στιγμή να αποποιηθεί τη σύνταξη του δίνοντας το καλό παράδειγμα. Όχι να κάνει μια προσωρινή παραχώρηση, μετά από εφτάμισι χρόνια πέντε ως ΥΠΕΞ και δυόμισι ως ΠτΔ, υπό το βάρος του νέου θεσμικού πλαισίου και της κοινωνικής κριτικής».

Στην ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ χρησιμοποιεί υπολογισμούς Γιαννάκη αναφέροντας ότι ο κ. Χριστοδουλίδης υπηρέτησε ως υπουργός Εξωτερικών για πέντε χρόνια. Ξέχασαν, φαίνεται, ότι φαγώθηκαν από το καλοκαίρι του 2021 να ζητούν την παραίτησή του και ότι παραιτήθηκε στις αρχές Ιανουρίου του 2022, άρα δεν συμπλήρωσε καν τέσσερα χρόνια. Ας το προσπεράσουμε όμως αυτό, γιατί φαίνεται έχουν εμβολιαστεί από τον Γιαννάκη. Λέει ο ΔΗΣΥ ότι έπρεπε να είχε αποποιηθεί τη σύνταξή του από την πρώτη στιγμή δίνοντας το καλό παράδειγμα. Καλά, πού ήταν ο ΔΗΣΥ το 2018, το 2019, το 2020, το 2021, το 2022; Μήπως τότε ίσχυε η παροιμία «εν της παπαθκιάς τα ξύλα» επειδή ήταν υπουργός της κυβέρνησης Αναστασιάδη ΔΗΣΥ;

Λέει ο ΔΗΣΥ ότι «έπρεπε από την πρώτη στιγμή να αποποιηθεί τη σύνταξη του δίνοντας το καλό παράδειγμα». Λοιπόν, προκαλώ την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου και όλες και όλους τους βουλευτές του ΔΗΣΥ (αλλά και όλων των κομμάτων φυσικά) να δώσουν το καλό παράδειγμα και να αποποιηθούν τη βουλευτική τους σύνταξη όταν συνταξιοδοτηθούν.

Και εξηγούμαι γιατί: Όποιος/α βουλευτής υπηρετήσει μία θητεία στη Βουλή, παίρνει μηνιαία σύνταξη ύψους 1.352 ευρώ στα 60 του/της, χωρίς εισφορές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις! Πόσες δεκάδες χιλιάδες συμπατριώτες μας, με εισφορές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις για 40 και πλέον χρόνια, παίρνουν τέτοια σύνταξη; Και αν υπηρετήσει κάποιος/κάποια δύο θητείες, η σύνταξη αυξάνεται στα 3.306 ευρώ τον μήνα. Κανένας εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα με πολύ υψηλές απολαβές και με πολλές χιλιάδες ευρώ εισφορές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις δεν παίρνει τέτοια σύνταξη. Οι βουλευτές ΧΩΡΙΣ εισφορές γιατί να παίρνουν τέτοια σύνταξη; Ιδού, λοιπόν, πεδίον δόξης λαμπρό για όλους τους βουλευτές να δώσουν το καλό παράδειγμα.

Σημειώνεται, επίσης, ότι για μόνο μερικές ώρες παρουσίας κάθε βδομάδα στη Βουλή, οι βουλευτές παίρνουν κάθε μήνα μισθό ύψους €3.640, επίδομα παραστάσεως ύψους €1.945, επίδομα γραμματειακής υποστήριξης ύψους 1.025 ευρώ, (ενώ έχουν κοινοβουλευτικούς συνεργάτες που πληρώνοναι από το κράτος) και το άκρον άωτο της πρόκλησης, οδοιπορικά ύψους 580 ευρώ τον μήνα, ακόμα και όταν η Βουλή είναι κλειστή. Συνολικά, αμοίβονται με 7.190 ευρώ τον μήνα και δεν τους γίνεται καμιά αποκοπή για τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, γιατί, άκουσον άκουσον, τα χρήματα που παίρνουν από τη Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων, δεν θεωρούνται μισθός, αλλά αποζημίωση! Παράλληλα, μετά από μία θητεία, ο/η βουλευτής παίρνει και ένα έφαπαξ ποσό ύψους 75.000 ευρώ, ενώ για δύο θητείες το εφάπαξ εκτοξεύεται στις 185.000 ευρώ. Με βάση ποια λογική; Με βάση ποια ηθική; Είπαμε να υπηρετήσουν κάποιοι την πατρίδα, αλλά όχι και να την ξεζουμίσουν.

Επανέρχομαι στη σύνταξη του Προέδρου. Όταν η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας πήρε έναν χρόνο άδεια ΑΝΕΥ απολαβών για να οργανώσει το γραφείο της ως Πρώτη Κυρία, να προσαρμοστεί στα νέα της καθήκοντα, τα οποία είναι ΧΩΡΙΣ μισθό, έχασε αρκετές χιλιάδες ευρώ σε μισθούς και μελλοντικά ωφελήματα, απέσυρε το ενδιαφέρον της για προαγωγή σε θέση πρέσβη, δεν είπε κανένας τίποτε. Και τώρα, που ο σύζυγός της ανακοίνωσε ότι θα δίνει τη σύνταξη του δημοσίου για τη φροντίδα ηλικιωμένων, κάποιοι μικρόψυχοι βρήκαν την ευκαιρία να τον κατηγορήσουν και πάλι.

Η μπάλα, όμως, είναι στο δικό τους γήπεδο. Ας αποποιηθούν, λοιπόν, τη βουλευτική τους σύνταξη και να δώσουν το καλό παράδειγμα κατά το ΔΗΣΥ, ιδίως αφού δεν συνεισφέρουν στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.