Σε λίγες μέρες, ανοίγουν ξανά οι πόρτες του σχολείου. Μια καινούργια χρονιά ξεκινά, γεμάτη προκλήσεις, στόχους και ευκαιρίες. Καθαρά τετράδια, καινούριες σελίδες και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά, εσείς. Οι μαθητές. Με τα δικά σας όνειρα, τις αγωνίες και τους στόχους σας. Άλλοι ανυπομονείτε να ξαναβρεθείτε στην τάξη, να συναντήσετε ξανά τους φίλους σας, να μοιραστείτε ιστορίες και εμπειρίες. Άλλοι ίσως αισθάνεστε ένα βάρος, σκέφτεστε τις απαιτήσεις, τα διαγωνίσματα, την πίεση. Όμως όλοι ξεκινάμε από την ίδια αφετηρία. Και φέτος, μπορούμε να το κάνουμε λίγο διαφορετικά: ας ξεκινήσουμε με όραμα.

Τι σημαίνει όμως «όραμα»; Δεν είναι κάτι μακρινό ή αόριστο. Δεν χρειάζεται να το συνδέουμε μόνο με μεγάλες φιλοδοξίες ή μελλοντικά επαγγέλματα. Όραμα σημαίνει να έχεις έναν σκοπό. Να βλέπεις το σχολείο όχι απλώς σαν έναν χώρο με θρανία και πίνακες, αλλά σαν μια μοναδική ευκαιρία. Ευκαιρία να μάθεις ποιος είσαι, τι σε ενδιαφέρει πραγματικά, τι μπορείς να καταφέρεις αν προσπαθήσεις. Να δοκιμάσεις νέες δραστηριότητες, να ανακαλύψεις ταλέντα που δεν γνώριζες ότι έχεις, να βρεις καινούριες πλευρές του εαυτού σου. Να δεις τη μάθηση όχι σαν αγγαρεία, αλλά σαν εργαλείο που μπορεί να σε βοηθήσει να φτιάξεις το μέλλον σου.

Φέτος, δώσε στον εαυτό σου την ευκαιρία να στοχεύσει πιο ψηλά. Όχι μόνο στους βαθμούς, γιατί οι βαθμοί από μόνοι τους δεν καθορίζουν την αξία σου, αλλά και σε πράγματα που σε γεμίζουν: στη δημιουργία, στη φιλία, στη συνεργασία και στη γνώση. Μην φοβηθείς να ρωτήσεις κάτι που δεν κατάλαβες, να κάνεις λάθη, να ξαναδοκιμάσεις. Κάθε αποτυχία είναι ένα βήμα πιο κοντά στην επιτυχία. Θυμήσου: κανείς δεν τα ξέρει όλα, όλοι μαθαίνουμε κάθε μέρα, ακόμη και οι εκπαιδευτικοί.

Μια χρονιά με όραμα σημαίνει και χρονιά με στόχους. Οι στόχοι δεν χρειάζεται να είναι τεράστιοι ή ανέφικτοι. Μπορεί να είναι απλά πράγματα: να οργανωθείς καλύτερα, να βελτιωθείς σε ένα μάθημα που σε δυσκολεύει, να συμμετέχεις σε μια δράση του σχολείου, να γνωρίσεις νέους συμμαθητές, να μιλήσεις πιο ανοιχτά για τις ιδέες σου. Ακόμη και ένα μικρό βήμα έχει σημασία.

Κι αν κάτι πρέπει να θυμάσαι, είναι ότι δεν είσαι μόνος σου στο σχολείο. Οι καθηγητές δεν είναι απλώς εκεί για να σε αξιολογήσουν ή να σε εξετάσουν. Είναι εκεί για να σε στηρίξουν, να σε καθοδηγήσουν, να σου δείξουν νέους δρόμους. Οι φίλοι σου είναι η δύναμή σου στην καθημερινότητα αφού οιράζεσαι μαζί τους τα άγχη, αλλά και τις χαρές σου. Και εσύ με τη σειρά σου μπορείς να γίνεις στήριγμα για κάποιον άλλον, να προσφέρεις μια καλή κουβέντα, μια συμβουλή, μια φιλική χειρονομία. Όταν το σχολείο μετατρέπεται σε χώρο όπου όλοι νιώθουν ασφαλείς, αποδεκτοί και σημαντικοί, τότε πραγματικά μπορείς να προχωρήσεις μπροστά με σιγουριά.

Μπορεί να σου φαίνεται μακρινό, αλλά οι επιλογές σου σήμερα χτίζουν αυτό που θα είσαι αύριο. Γι’ αυτό, φέτος, τόλμησε να κοιτάξεις λίγο πιο πέρα. Όχι μόνο τι επάγγελμα θέλεις να ακολουθήσεις, αλλά και τι άνθρωπος θέλεις να γίνεις: με αξίες, με σεβασμό, με καλοσύνη, με δύναμη ψυχής. Γιατί η γνώση είναι σημαντική, αλλά η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας σου είναι αυτά που θα σε συνοδεύουν σε όλη σου τη ζωή.

Μην αφήσεις αυτή τη χρονιά να περάσει απλώς σαν μια ακόμη σχολική περίοδο. Ζήσε την! Δώσε της νόημα και κάνε το μάθημα εμπειρία. Δώσε αξία στις φιλίες σου. Πρόσφερε βοήθεια, πρότεινε ιδέες, συνεργάσου, δημιούργησε κάτι καινούριο. Κάνε την κάθε μέρα στο σχολείο να μετράει, γιατί το σχολείο δεν είναι μόνο τόπος μάθησης, είναι τόπος ζωής.

Όταν υπάρχει όραμα, υπάρχει και δύναμη και μέσα σου έχεις περισσότερη δύναμη απ’ όση φαντάζεσαι, αρκεί να τολμήσεις να την ανακαλύψεις.

Καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς, γεμάτη στόχους, έμπνευση και μικρές αλλά σημαντικές νίκες!

*Βουλευτής ΔΗΚΟ