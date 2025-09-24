Η απώλεια χρήσης των κατεχόμενων περιουσιών δεν είναι ένα στεγνό λογιστικό ζήτημα. Είναι ζήτημα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και εθνικής στρατηγικής. Όσοι προσπαθούν να το περιορίσουν σε ορισμένους κανονισμούς και σε ένα συμβολικό «χαρτζιλίκι» από το 0,4% των πωλήσεων ακινήτων, αδικούν κατάφωρα τους εκτοπισμένους και υπονομεύουν τη συλλογική μας θέση στο Κυπριακό.

Η πρόταση της κυβέρνησης για κανονισμούς δεν είναι αρκετή. Είναι ένα μισό βήμα, ένα πρόσχημα ότι «κάτι γίνεται». Με τα έσοδα του 0,4% μιλάμε για μόλις 20 εκατομμύρια τον χρόνο· ένα ποσό που ούτε κατ’ ελάχιστο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία χρήσης της γης που στερούνται οι ιδιοκτήτες. Χωρίς πρόνοια για αποθεματικό, χωρίς εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, χωρίς μακροπρόθεσμη στρατηγική, οι πληρωμές θα είναι περισσότερο συμβολικές ελεημοσύνες παρά αποκατάσταση δικαιωμάτων.

Αντίθετα, η πρόταση για τη δημιουργία Εθνικού Ταμείου Απώλειας Χρήσης δίνει ολοκληρωμένη και σοβαρή λύση. Προβλέπει θεσμοθετημένο μηχανισμό, με διοικητική δομή, κρατική χρηματοδότηση, δυνατότητα άντλησης ευρωπαϊκών και ιδιωτικών πόρων, καθώς και στρατηγική επενδύσεων ώστε να υπάρχει βιώσιμο απόθεμα. Προβλέπει καθολική κάλυψη, δίκαιες αναπροσαρμογές και –το πιο σημαντικό– στέλνει ισχυρό μήνυμα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εγκαταλείπει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των πολιτών της.

Ένα τέτοιο Ταμείο δεν είναι απλά κοινωνική πολιτική. Είναι εθνικό όπλο διαπραγμάτευσης. Κρατά ζωντανή τη σύνδεση ιδιοκτήτη και περιουσίας, και σφραγίζει ότι κανένας δεν μπορεί να αγνοήσει αυτά τα δικαιώματα σε οποιαδήποτε μελλοντική λύση.

Ως Δημοκρατικός Συναγερμός λέμε καθαρά: οι κανονισμοί μπορεί να είναι ένα πρώτο βήμα, αλλά δεν είναι αρκετό. Δεν θα αρκεστούμε σε μισές λύσεις και ψίχουλα. Η Βουλή οφείλει να περάσει άμεσα την πρόταση νόμου για το Εθνικό Ταμείο.

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: στηρίζουμε τους κανονισμούς, αλλά απαιτούμε το Ταμείο. Γιατί η απώλεια χρήσης δεν είναι μια τεχνική λεπτομέρεια. Είναι η ουσία του Κυπριακού, είναι θέμα εθνικής αξιοπρέπειας και δικαιοσύνης.

*Αντιπρόεδρος ΔΗ.ΣΥ. Μέλος κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, Βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου