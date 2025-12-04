Το φαινόμενο αυτό ταλανίζει παγκόσμια τα δημόσια σχολεία, όπου παρατηρείται πολύ μεγάλη έλλειψη εκπαιδευτικών. Πρακτικά δεν υπάρχει ενδιαφέρον πλέον να ακολουθήσουν το λειτούργημα του εκπαιδευτικού, την ίδια ώρα που ακόμη και νέοι συνάδελφοι εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση.

Στην χώρα μας ήδη αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα με τις αντικαταστάσεις εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, και στην στελέχωση των προαιρετικών ολοήμερων σχολείων. Υποστελέχωση επίσης παρατηρείται και σε διευθυντικές θέσεις, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις πλέον δεν διεκδικούνται.

Με μαθηματική ακρίβεια, αν δεν βρεθούν ορθές και πρακτικές λύσεις και οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι από την Πολιτεία, τα επόμενα χρόνια θα αντιμετωπίσουμε πολύ πιο σοβαρά προβλήματα επαρκούς στελέχωσης των δημοσίων σχολείων.

Οι κυριότεροι λόγοι που οδηγούν στα πιο πάνω είναι πολλοί και σοβαροί, με αποτέλεσμα να πλήττεται η δημόσια εκπαίδευση:

Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται συνεχώς τα προβλήματα πειθαρχίας που οφείλονται σε επιθετικές και αποκλίνουσες συμπεριφορές παιδιών ακόμη και σε πολύ μικρές ηλικίες.

Παρατηρείται τεράστια αύξηση μαθητών που εντάσσονται στην Ειδική Εκπαίδευση κι αυτό θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά και το Υπουργείο Υγείας.

Τα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα που μαστίζουν την κοινωνία μας μεταφέρονται αναπόφευκτα μέσα στα δημόσια σχολεία, τα οποία αποτελούν μια μικρογραφία της κοινωνίας μας. Υπάρχει δυστυχώς μια γενική αντίληψη ότι όλα τα προβλήματα δημιουργούνται μέσα στα σχολεία και μια αίσθηση ότι το δημόσιο σχολείο θεωρείται υπεύθυνο να λύσει όλα τα προβλήματα της κοινωνίας.

Υπάρχει τεράστια αύξηση του εργασιακού άγχους των εκπαιδευτικών, οι οποίοι καλούνται να εργαστούν χωρίς ουσιαστική στήριξη. Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί μας πέραν του δύσκολου εκπαιδευτικού έργου που έχουν να επιτελέσουν, καθημερινά καλούνται να λειτουργήσουν και ως γονείς, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κλπ.

Την ίδια ώρα απειλούνται καθημερινά εκτελώντας τα καθήκοντά τους, με καταγγελίες, εκφοβισμό και παρεμβάσεις μεμονωμένων γονιών, βιώνοντας μια άνευ προηγούμενου απαξίωση. Δυστυχώς υποβάθμιση του κύρους των εκπαιδευτικών παρατηρείται κατά καιρούς με μεγάλη ευκολία, από πολιτικά πρόσωπα, μερίδα ΜΜΕ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία δυστυχώς παρακολουθούν και τα παιδιά.

Αυτή η απαράδεκτη κατάσταση προκαλεί ανεπανόρθωτη ζημιά και δίνει τροφή στην αύξηση της παιδικής παραβατικότητας και της απαξίωσης των εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα και μειωμένα μαθησιακά αποτελέσματα.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για να εργαστούν ως αντικαταστάτες και με μερική απασχόληση στα Ολοήμερα Σχολεία είναι μειωμένη, λόγω και των ανύπαρκτων εργασιακών δικαιωμάτων τους.

Η σοβαρή εκκρεμότητα που υπάρχει με την πιθανή κατάργηση του καταλόγου διοριστέων επηρεάζει επίσης ακόμα πιο αρνητικά το όλο σκηνικό.

Οι πιο πάνω παράγοντες, όπως και αρκετοί άλλοι, θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια στην έλλειψη εκπαιδευτικών τα επόμενα χρόνια, αν η Πολιτεία δεν ασχοληθεί έγκαιρα και σοβαρά με το θέμα.

*Γενικός Γραμματέας ΠΟΕΔ- Μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Α.Κί.ΔΑ