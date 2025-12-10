Η κατοχική δύναμη και οι εδώ εκπρόσωποί της συχνά μας καλούν να λάβουμε υπόψη μας τις πραγματικότητες και να αποδεχθούμε μία λύση που να τις περιλαμβάνει. Οι πραγματικότητες που εννοούν είναι τα αποτελέσματα της βάρβαρης εισβολής, που την αποκαλούν ειρηνευτική επιχείρηση. Τα αποτελέσματα αυτά είναι η βίαιη διχοτόμηση της Κύπρου και η εθνοκάθαρση που επέβαλαν. Είναι ο σφετερισμός των ελληνικών περιουσιών στο τμήμα που έχουν καταλάβει. Είναι ο εποικισμός της κατεχόμενης περιοχής, που είναι έγκλημα πολέμου. Άλλη πραγματικότητα είναι τεράστια στρατιωτική υπεροχή της Τουρκίας που δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι οι 40 χιλιάδες τουρκικού στρατού κατοχής με επιθετική διάταξη.

Αυτές οι παράνομες πραγματικότητες είναι τα πλεονεκτήματα που διατυμπανίζει η τουρκική πλευρά. Θέλουν λοιπόν να αποδεχτούμε αυτές τις πραγματικότητες. Να αποδεχτούμε μια λύση που να τους δίνει τη δυνατότητα να ελέγχουν ολόκληρη την Κύπρο, στην οποία να παραμείνουν ως εγγύηση τα κατοχικά στρατεύματα, που να παρέχουν, δήθεν, εγγύηση στους Τουρκοκύπριους και να έχουν δικαίωμα επέμβασης.

Πολλοί πολλοί αναγνωρίσουν αυτά τα πλεονεκτήματα της κατοχικής δύναμης και πιστεύουν, πως πρέπει να κάνουμε ανάλογες υποχωρήσεις για να περισώσουμε, ότι περισώζεται και να μας επιστρέψουν τουλάχιστον την Αμμόχωστο. Η ηττοπάθεια έγινε ενδημικό κατάντημα για πολλούς και η εθνική αξιοπρέπεια και το δίκαιο έχουν παραμερισθεί. ‘Οσο για το διεθνές δίκαιο, έχουν δίκαιο που το λένε, έχει αντικατασταθεί από το δίκαιο του ισχυρού.

Όμως τελευταία και οι Τούρκοι ηγέτες και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ΄Ερχιουρμαν έχουν αναγνωρίσει, ότι η Κ.Δ. κατέχει ένα πλεονέκτημα, που εκείνοι το χαρακτηρίζουν αθέμιτο πλεονέκτημα. Το τεράστιο αυτό πλεονέκτημα είναι ότι η Κ.Δ. είναι πλήρες και ισότιμο μέλος της Ε.Ε. Και οι Τούρκοι την βρίσκουν πάντα εμπόδια στις ευρωπαϊκές επιδιώξεις τους. Το αθέμιτο για κείνους αλλά τεράστιο για την πλευρά μας αυτό πλεονέκτημα είναι ότι η Κ.Δ. ισότιμο μέλος της Ε.Ε. και είναι αναγνωρισμένο κυρίαρχο κράτος μέλος του ΟΗΕ. Και αυτή την κυριαρχία και την διεθνή αναγνώριση της Κ.Δ. την απολαμβάνει η ελληνική κοινότητα της Κύπρου, που από το 1964, μετά την Τουρκική ανταρσία, είναι η Κυβέρνηση που εκλέγει είναι η μόνη νόμιμη και αναγνωρισμένη κυβέρνηση του κράτους της Κ.Δ.

Αυτήν την Κυβέρνηση δεν την αναγνωρίζει η Τουρκία. Και αυτή την Κυβέρνηση προσπάθησε ανεπιτυχώς, χάρη στη δική ας αντίσταση, να καταστήσει εκλιπούσα. Και από τότε ο πρώτος της στόχος είναι να επιβάλει την αποαναγνώριση και κατάργηση της Κ.Δ. Δεν μπορεί όπως να το πετύχει. Αυτό μόνο με τη δική μας υπογραφή μπορεί να γίνει. Θα βρεθεί άραγε ηγέτης να αποδεχτεί την κατάργηση της Κ.Δ.;

Μπορεί ο ΟΗΕ, και η Ε.Ε. να ανέχονται τις τουρκικές παρανομίες και την καταπάτηση ου διεθνούς δικαίου. Μπορεί το διεθνές δίκαιο να έχει καταντήσει ένα κείμενο χωρίς αξία και κυρίως χωρίς επιβολή. Όμως κανένας δεν μπορεί να αλλάξει τις πρόνοιες του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου για αναγνώριση της Κ.Δ. Αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι για την Τουρκία. Αυτό είναι το αθέμιτο μας πλεονέκτημα, όπως το χαρακτηρίζει ο κ. ΄Ερχιουρμαν και ανίκητο όπλο της Κ.Δ.

Με μια κακή λύση ΔΔΟ θα καταργηθεί η Κ.Δ. Θα παραμείνει μέλος της Ε.Ε., αλλά χωρίς να μπορεί να ζητά υποστήριξη. Η Ε.Ε. ανέχεται και αμείβει την Τουρκία. Και στο μέλλον δεν θα επεμβαίνει, επειδή τα προβλήματα θα είναι εσωτερικά προβλήματα των δυο πολιτειών της ομοσπονδίας. ‘Ετσι θα λυθεί και το πρόβλημα της Ε.Ε., που έχει καθήκον να υπερασπίζεται τα μέλη της.

Η Τουρκία πολύ εύκολα με το δίκαιο του ισχυρού μπορεί να καταλάβει την Κύπρο ή το ελληνοκυπριακό κρατίδιο της ΔΔΟ. Είναι πολύ δύσκολο όμως να καταλάβει την Κ.Δ, όσο θα είναι ισότιμο μέλος της Ε.Ε., όσο αν η Ε.Ε. την ανέχεται η Τουρκία.

Για τούτο η ιδιότητα του μέλους της Ε.Ε. είναι «αθέμιτο» κατά τον ΄Ερχιουρμαν, αλλά πανίσχυρο πλεονέκτημα για τον Ελληνισμό της Κύπρου. Αυτή την πραγματικότητα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και με βάση αυτή να συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας για μια λύση με σωστό περιεχόμενο για να έχουμε ένα κανονικό κράτος. Και πρέπει εκτός των σημερινών εγγυήσεων μα ζητήσουμε εγγυήσεις του Σ.Α. και της Ε.Ε.

Η Κ.Δ. κινδυνεύει από την επεκτατική Τουρκία. Αλλά αν καταργηθεί η Κ.Δ. και καταστεί συνιστώσα πολιτεία, δεν θα κινδυνεύει απλώς. Δεν θα έχει σωτηρία, ούτε κανένα να την υπερασπιστεί. Αν εκλείψει η Κ.Δ. θα εκλείψει και ο κυπριακός Ελληνισμός.