Αν το 2025 ήταν η χρονιά της επιβεβαίωσης ότι ο κόσμος αλλάζει γεωπολιτικά με ταχύτητα και ένταση, το 2026 είναι η χρονιά της μεγάλης ευθύνης. Η διεθνής σκηνή βρίσκεται σε μετάβαση. Γεωπολιτικές ισορροπίες διαταράσσονται, μεγάλες δυνάμεις αναπροσαρμόζουν στρατηγικές και περιφέρειες όπως η Μέση Ανατολή υπενθυμίζουν ότι η σταθερότητα δεν είναι πια αυτονόητη.

Το 2025 μας έδωσε ένα σκληρό αλλά καθοριστικό μάθημα: Η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη. Και σχεδόν τα πάντα έχουν αμφισβητηθεί. Παρότι περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ ζουν σε χώρες με εκλογικές διαδικασίες, μόλις ένα μικρό μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού απολαμβάνει ουσιαστική, φιλελεύθερη δημοκρατία, με ισχυρούς θεσμούς, κράτος δικαίου και πραγματική προστασία του πολίτη. Την ίδια ώρα ακόμη και σε αυτά τα κράτη με ισχυρή δομή Δημοκρατίας, τα πάντα αμφισβητούνται με μεγάλη ευκολία. Ο λαϊκισμός, ο ακραίος λόγος, η αμφισβήτηση των Θεσμών, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, κάτι που φανερώνει πως τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται ως δεδομένο.

Ένας κόσμος σε δοκιμασία

Τη χρονιά που κλείνει, μεγάλες δημοκρατίες δοκιμάστηκαν. Μικρά κράτη ένιωσαν τη γεωπολιτική πίεση πιο έντονα από ποτέ. Η Ευρώπη, αν και παραμένει ένα από τα ισχυρότερα δημοκρατικά οικοσυστήματα παγκοσμίως, αντιμετωπίζει εσωτερικές ρωγμές, πολώσεις και θεσμικές προκλήσεις. Παράλληλα, οι ασύμμετρες απειλές και οι επιθέσεις σε βασικές υποδομές καθιστούν την ασφάλεια των πολιτών λιγότερο δεδομένη.

Στην ευρύτερη γειτονιά μας — Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο, Βόρεια Αφρική — οι συγκρούσεις και οι μετακινήσεις πληθυσμών κατέδειξαν πόσο εύθραυστη είναι η περιφερειακή σταθερότητα. Σε αυτό το περιβάλλον, η δημοκρατία παύει να είναι αφηρημένη αξία και γίνεται όρος επιβίωσης.

Η Κύπρος ως σταθερός κρίκος

Για την Κύπρο, οι εξελίξεις αυτές δεν αποτελούν μόνο πρόκληση. Αποτελούν και ευκαιρία. Η χώρα μας παραμένει μία από τις πιο σταθερές και λειτουργικές δημοκρατίες της περιοχής. Αυτό δεν είναι ούτε μικρό επίτευγμα ούτε αυτονόητο. Είναι αποτέλεσμα θεσμών που ωρίμασαν, ενεργών πολιτών και μιας πολιτικής κουλτούρας που, παρά τις αδυναμίες της, παραμένει προσηλωμένη στη δημοκρατική διαδικασία.

Η διατήρηση αυτής της σταθερότητας συνιστά στρατηγικό πλεονέκτημα. Όσο πιο απρόβλεπτο γίνεται το διεθνές περιβάλλον, τόσο πιο πολύ αξίζει να υπερασπιζόμαστε το δημοκρατικό μας κεκτημένο — όχι μόνο για λόγους αρχής, αλλά και για λόγους ασφάλειας, αξιοπιστίας και προοπτικής.

Ασφάλεια, ενέργεια και θεσμοί το 2026

Το 2026 φέρνει στο προσκήνιο κρίσιμες θεματικές. Η ασφάλεια και η περιφερειακή σταθερότητα απαιτούν ώριμη διπλωματία και σταθερή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο. Οι ενεργειακές ανακατατάξεις στην Ανατολική Μεσόγειο δημιουργούν δυνατότητες, αλλά και κινδύνους για χώρες που δεν κινούνται με καθαρό στρατηγικό σχεδιασμό.

Παράλληλα, το 2026 θα είναι έτος δοκιμασίας για τους θεσμούς. Η δημοκρατική ανθεκτικότητα δεν εξαντλείται στις εκλογές. Χτίζεται με διαφάνεια, λογοδοσία και θεσμική ποιότητα. Σε μια «θερμή» περιοχή του πλανήτη, αυτά τα στοιχεία αποτελούν τον πυρήνα της ασφάλειας του πολίτη.

Το στοίχημα των μικρών κρατών

Στον σύγχρονο κόσμο, τα μικρά κράτη μπορούν να έχουν λόγο και επιρροή μόνο όταν επιλέγουν τη σαφήνεια, τη συνέπεια και τη συνεργασία. Η Κύπρος έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως παράγοντας ισορροπίας στην περιοχή της — όχι λόγω μεγέθους, αλλά λόγω αξιοπιστίας, θεσμικής σοβαρότητας και καθαρών πολιτικών επιλογών.

Το 2026 δεν προσφέρεται για παρακολούθηση από απόσταση. Απαιτεί συμμετοχή, στρατηγική σκέψη και υπεύθυνες αποφάσεις. Απαιτεί πολιτικό λόγο που δεν εξαντλείται σε συνθήματα, αλλά στηρίζεται σε σχέδιο, συνέπεια και θεσμική ευθύνη.

Η δημοκρατία, η πολιτική σταθερότητα και η προσήλωση στο κράτος δικαίου δεν αποτελούν αφηρημένες έννοιες. Είναι τα εργαλεία με τα οποία ένα μικρό κράτος μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες του, να ενισχύσει τη διεθνή του θέση και να διασφαλίσει προοπτική για τις επόμενες γενιές.

Οι απαντήσεις για το μέλλον της χώρας δεν θα δοθούν θεωρητικά. Θα δοθούν μέσα από τις πολιτικές επιλογές και το κοινοβούλιο που θα προκύψει από τις βουλευτικές εκλογές του 2026. Εκεί θα κριθεί αν η Κύπρος θα αξιοποιήσει την ευκαιρία της στρατηγικής ωριμότητας ή αν θα χαθεί σε μια περίοδο που δεν επιτρέπει λάθη.

*Βουλεύτρια ΔΗΣΥ επαρχία Λεμεσού