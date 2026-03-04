Στην Κύπρο έχουμε άπλετο ηλιακό φως που αποτελεί ισχυρή μορφή ανανεώσιμης ενέργειας. Έχουμε τεράστια έλλειψη νερού, που αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της Κύπρου. Το πρόβλημα αυτό μεγαλώνει με την ταχύτατη κλιματική αλλαγή. Τα φράγματα που το μισό του περασμένου αιώνα έδιναν λύση στο πρόβλημα της λειψυδρίας, είναι τώρα αναποτελεσματικά για να αντιμετωπίσουμε τη λειψυδρία στην ύδρευση και στην άρδευση.

Τα φράγματα είναι φυσικά σημαντικοί αποταμιευτήρες του νερού της βροχής. Αλλά με την κλιματική αλλαγή η βροχή έχει μειωθεί σημαντικά και τα φράγματα είναι συνεχώς σχεδόν άδεια. ‘Ετσι τα τελευταία χρόνια η Κύπρος άρχισε να αξιοποιεί την αφαλάτωση του θαλάσσιου νερού, για να επιλύσει το πρόβλημα. Η διαδικασία της αφαλάτωσης και τα εργοστάσια παραγωγής είναι πολύ ενεργοβόρα. Όμως η Κύπρος περιβάλλεται από θάλασσα. ‘Εχουμε έτσι απεριόριστη πρώτη ύλη για την παραγωγή αφαλατωμένου νερού. Το καλοκαίρι έχουμε σχεδόν απεριόριστη ηλιακή ενέργεια, που μπορούμε να την χρησιμοποιούμε για την αφαλάτωση του νερού της θάλασσας. Όμως στον τομέα αυτό υστερούμε δραματικά.

Αντιλαμβάνομαι ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε αποκλειστικά την ηλιακή ενέργεια για παραγωγή ηλεκτρισμού για τα νοικοκυριά και τη βιομηχανία. Δυο μεγάλα προβλήματα είναι η ανεπάρκεια του ηλεκτρικού δικτύου για απορρόφηση και μεταφορά της παραγόμενης ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά. Μεγάλο πρόβλημα είναι επίσης το γεγονός, ότι χρειαζόμαστε μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας τις νύχτες και τις μέρες χωρίς ηλιοφάνεια. Το πρόβλημα θα λυθεί, όταν το δίκτυο μεταφοράς αναβαθμιστεί και όταν δημιουργήσουμε μεγάλους συσσωρευτές ηλιακής ενέργειας. Άλλη λύση θα είναι και η ηλεκτρική σύνδεση της Κύπρου με την Ευρώπη.

‘Όμως η αφελής απορία μου είναι άλλη. Γιατί δεν έχουμε εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά σε όλα τα εργοστάσια αφαλάτωσης. Είναι άραγε αφέλεια, αν απορώ γιατί να μην έχουμε εργοστάσια μεγαλύτερης παραγωγής, που να εργάζονται της ώρες της ηλιοφάνειας και έτσι να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ενέργειας. Αντί τούτου έχω ακούσει σε τηλεοπτική εκπομπή, ότι πολλά εργοστάσια αφαλάτωσης έχουν ζητήσει άδεια για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αλλά δεν τους δόθηκε. Είναι αυτή η πληροφορία ακριβής;

Γιατί τα εργοστάσια αφαλάτωσης να μην μπορούν να τοποθετούν φωτοβολταϊκά για ιδία χρήση, χωρίς χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αν για περιβαλλοντικούς λόγους δεν μπορούν χρησιμοποιούν εκτάσεις κοντά στα εργοστάσια αφαλάτωσης, γιατί να μην τους παραχωρείται με ενοίκιο άγονη χαλίτικη έκταση σε άλλη περιοχή. Γιατί να μη δημιουργούνται εκτάσεις για φωτοβολταϊκά πάρκα; Σε αυτά τα πάρκα θα μπορούσαν να τοποθετούν φωτοβολταϊκά και ιδιώτες, που δεν διαθέτουν στέγη ή άλλο χώρο για την εγκατάστασή τους.

Σε μερικές χώρες τοποθετούνται φωτοβολταϊκά ανάμεσα στις γραμμές του τρένου, ή πάνω από τη διαχωριστική νησίδα των αυτοκινητοδρόμων. Στην Κύπρο δεν μπορούμε άραγε να σκεφτούμε τις ίδιες ή παρόμοιες καινοτόμες λύσεις, χωρίς το εμπόδιο της γραφειοκρατίας;

Δεν μπορούμε άραγε να τοποθετούμε φωτοβολταϊκά στο πρανές έδαφος δίπλα στους αυτοκινητόδρομους και στις διαχωριστικές λωρίδες; Δεν θα έπρεπε άραγε ενθαρρύνεται και να επιχορηγείται η εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης στα ξενοδοχεία, όταν αυτές χρησιμοποιούν μόνο την ηλεκτρική ενέργεια των φωτοβολταϊκών τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού, που έχουμε την μεγαλύτερη ανάγκη νερού; Αφελείς άραγε οι απορίες μου;