Παρά τις δηλώσεις για πιθανή επέκταση στρατιωτικών ενεργειών στο Ιράν, η πραγματική πιθανότητα ανοίγματος ενός δεύτερου μετώπου στα βορειοδυτικά σύνορα της χώρας μέσω χερσαίων επιχειρήσεων παραμένει περιορισμένη. Αν και οι κουρδικές οργανώσεις που δρουν στο βόρειο Ιράκ έχουν δημιουργήσει συντονισμένη συμμαχία και εμφανίζονται να προετοιμάζονται για επιχειρήσεις εντός ιρανικού εδάφους, η δύσβατη γεωγραφία της περιοχής, οι ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν και η περιορισμένη δυνατότητα των κουρδικών οργανώσεων να διεξάγουν μεγάλες, συμβατικές επιχειρήσεις θέτουν σοβαρά εμπόδια.

Οι πιθανές κινήσεις των κουρδικών δυνάμεων θα περιορίζονταν σε μικρές, ευέλικτες ομάδες που θα δραστηριοποιούνται σε ανταρτοπόλεμο, επιχειρήσεις αναγνώρισης και παρενοχλήσεις, κυρίως για τη συλλογή πληροφοριών και την αποσταθεροποίηση των τοπικών περιοχών. Παράλληλα, η στρατηγική πίεση κατά του Ιράν θα μπορούσε να ενισχυθεί μέσω αεροπορικών επιθέσεων, βολών πυραύλων και υποστήριξης ειδικών δυνάμεων από συμμάχους, δημιουργώντας πολλαπλά μέτωπα που θα δυσχέραιναν τον έλεγχο της χώρας από την κεντρική κυβέρνηση.

Συνολικά, η στρατηγική αυτή στοχεύει στην αποδυνάμωση του Ιράν χωρίς να απαιτεί πλήρη χερσαία εισβολή, χρησιμοποιώντας συνδυαστικά περιορισμένες ένοπλες δράσεις τοπικών οργανώσεων και εξωτερική στρατιωτική πίεση. Το πιο πιθανό αποτέλεσμα θα ήταν μια χαμηλής έντασης εξέγερση ή τοπικές επιχειρήσεις αποσταθεροποίησης, αντί μιας ολοκληρωμένης στρατιωτικής προέλασης.

Ιράκ: Στο όριο της αστάθειας καθώς η σύγκρουση με το Ιράν διευρύνεται

Η σύγκρουση μετατρέπει τη Ιρακ σε έμμεσο μέτωπο, καθώς η Τεχεράνη χρησιμοποιεί το ιρακινό έδαφος για μεταφορές εξοπλισμού και αντίποινα, ενώ οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πλήττουν στόχους στο Ιράκ για να περιορίσουν την ιρανική επιρροή. Οι επιθέσεις στο Ερμπίλ υπογραμμίζουν τη σημασία του ιρακινού Κουρδιστάν, το οποίο αποτελεί πολιτικό και στρατηγικό παράγοντα με δική του αυτονομία και σχέσεις με την Ουάσιγκτον, αλλά και με την Άγκυρα και την Τεχεράνη, καθιστώντας το πεδίο σύνθετων αντιπαραθέσεων.

Η εσωτερική πολιτική σκηνή του Ιράκ επιβαρύνεται, με το σιιτικό Συντονιστικό Πλαίσιο υπό πίεση να ευθυγραμμιστεί με την Τεχεράνη, ενώ οι σουνιτικές κοινότητες φοβούνται περιθωριοποίηση και οι Κούρδοι προσπαθούν να διαφυλάξουν την αυτονομία τους. Αυτή η κατάσταση ενισχύει την πιθανότητα κοινωνικής αστάθειας, τοπικών συγκρούσεων και επανεμφάνισης ριζοσπαστικών ομάδων, όπως η ISIS, ιδίως στις περιοχές όπου οι κρατικοί θεσμοί αδυνατούν να επιβληθούν.

Πέρα από τις πολιτικές και στρατιωτικές προκλήσεις, το Ιράκ αντιμετωπίζει σημαντικές ανθρωπιστικές και οικονομικές συνέπειες. Οι προσφυγικές ροές από το Ιράν αυξάνονται, ενώ η ενεργειακή εξάρτηση από τη χώρα αυτή κινδυνεύει να προκαλέσει διακοπές στην ηλεκτροδότηση και κοινωνικές αναταραχές.

Συνεπως το Ιράκ βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή που σημαίνει στην πράξη ότι η επίθεση στο Ιράν δεν αφορά μόνο τη διαμάχη μεταξύ τρίτων κρατών, αλλά διαμορφώνει ένα εκρηκτικό περιφερειακό περιβάλλον που μπορεί να οδηγήσει σε διάλυση της κεντρικής εξουσίας, αναβίωση εθνοτικών και θρησκευτικών συγκρούσεων και μετατροπή της χώρας σε χώρο ανταγωνισμού εξωτερικών δυνάμεων. Η σταθερότητα και η εθνική συναίνεση είναι απαραίτητες για να αποφευχθεί η πλήρης αποσύνθεση, ωστόσο οι συνθήκες για κάτι τέτοιο παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες.