«Μη προτρεχέτω η γλώττα της διανοίας!»

«Στρατόκαυλοι, ελληνούτσοι, φουστανελάδες, τσολιάδες, εθνικάφρονες καυλοπυρέσσοντες, κουλάρετε, ηρεμήστε, χαλαρώστε. Η ευφορία σας είναι έωλη, παράλογη, ετερόφωτη και συννεφοβατούσα. Προσγειωθείτε. Πυρομανείς, μην ηδονίζεστε με τη φωτιά. Συνέλθετε…»

Τάδε έφη ο κ. Γιώργος Φράγκου, Πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου!

Αν ήμουνα στην Αμερική, και διάβαζα το φιλοσοφημένο αυτό αφήγημα του προοδευτικού διανοούμενου λαξευτή του Ελληνικού λόγου, Προέδρου της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, κ. Φράγκου την ώρα που έπινα το espresso macchiato μου σε κάποιο στέκι των Starbucks, σίγουρα θα ξεφούρνιζα την αμερικανιά μου…

WOW… What The Fuck!!!

Επειδή όμως βρίσκομαι εις το πολύπαθο νησί της Αφροδίτης και σαν πνευματικός άνθρωπος που θέλω να πιστεύω πως είμαι δεν μου επιτρέπεται να βρίζω – τουλάχιστον δημόσια – δεν θα το πράξω. Τουναντίον, θα ασχοληθώ με τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς του κ. Φράγκου με το σεις και με το σας. Με ευγένεια και όσο πιο καλότροπα μπορώ!

Αυτό που σαφώς δεν έχει καταλάβει ο προκλητικά αναιδής και ανεντρόπιαστος πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών της Κύπρου, είναι πως ΝΑΙ! Η «μητέρα πατρίδα» των παλαίχθων κατοίκων της Κύπρου, οι οποίοι έχουν το θράσος να συνεχίζουν να δηλώνουν πως είναι Έλληνες, είναι ηλίου φαεινότερο πως στέλνει μήνυμα πως… έδωσε ο Θεός και κατάφερε να ισορροπήσει την στρατιωτική υπεροχή της Τουρκίας, και πως σήμερα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει το εθνικό παραλήρημα και τσαμπουκαλίκι του Ερντογάν αδείλιαστα και ψυχωμένα! Και εμμέσως πλην σαφώς θέτει υπόψη της Τουρκίας πως δεν την τρομάζει πλέον το casus belli που χρόνια ο Ερντογάν ατενίζει σαν Δαμόκλειο Σπάθη πάνω από την Ρωμιοσύνη.

Οι Τούρκοι λοιπόν, οι οποίοι παρεμπιπτόντως για όσους το ξέχασαν…

Καταλήστεψαν, πλιατσικολόγησαν, λεηλάτησαν, συλήσαν τους ιερούς τάφους των προγόνων μας, βίασαν γριές και δεκάχρονα κορίτσια, αφάρπασαν και λαφυραγώγησαν την πολιτιστική μας κληρονομιά, αλλοίωσαν την δημογραφική μας ταυτότητα κουβαλώντας στην Κύπρο ξενομερίτες γυρευτές της μαντίλας και κατηγορούνται για μια σειρά από εγκλήματα πολέμου…

Πήραν το μήνυμα! Μήνυμα το οποίο προφανώς αδυνατεί να καταλάβει ο κ. Φράγκος. Πως η σημερινή Ελλάδα των Belharra, των Meteor, των Rafale και των F-35, καμία σχέση δεν έχει με τους ηλίθιους συνταγματάρχες της χούντας των Αθηνών, οι οποίοι διέπραξαν το πραξικόπημα και άνοιξαν την κερκόπορτα στους Τούρκους εισβολείς το 1974. Αυτό που αναμφισβήτητα δηλώνει η παρουσία των Ελληνικών δυνάμεων στο νησί, είναι πως η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ δεν φοβάται πια τον εκφοβισμό και μπούλινγκ του Ερντογάν. Και ούτε πονοκεφαλιάζουν αν οι Τούρκοι… «έρθουν μια νύχτα ξαφνικά»!

Είναι πασιφανές κ. Φράγκου, πως με την κίνηση αυτή η Ελλάδα στέλνει σαφές μήνυμα προς τους Τούρκους ληστοσυμμορίτες, οι οποίοι θρασύτατα λιγουρεύονται να καταστήσουν ολόκληρη την Κύπρο Τουρκικό αφεντάτο, πως αυτή την φορά η Ελλάδα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την πολεμική τους βουλιμία. Και πως βρίσκεται στο νησί ακριβώς για να προστατέψει των ΡΩΜΙΩΝ ΤΗΝ ΠΕΤΡΑ!

Ναι κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Συντακτών Κύπρου. Όλοι εμείς που απαξιωτικά αποκαλείς… «στρατόκαυλους, ελληνούτσους, φουστανελάδες, τσολιάδες, εθνικάφρονες, καυλοπυρέσσοντες», και μας ζητάς να… «κουλάρουμε, να ηρεμήσουμε και να χαλαρώσουμε…» τονίζοντας εμφατικά πως… «η ευφορία μας είναι έωλη, παράλογη, ετερόφωτη και συννεφοβατούσα…» ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ. Και δεν ντρεπόμαστε να δηλώσουμε απερίφραστα πως είμαστε απόγονοι των Μινωιτών, των Αχαιών και των Πτολεμαίων. Πως είμαστε βλαστάρια του Ομήρου, μαθητές του Σωκράτη, του Πλάτωνα, του Ηράκλειτου και του Αριστοτέλη και πως παππούδες μας είναι όλοι οι σοφοί πανεπιστήμονες της Αρχαίας Ελλάδας.

Κύριε Φράγκου. Κάπου έχω γράψει πως «όποια πέτρα κι αν σηκώσουμε, Έλληνες ρηγάδες θα βρούμε. Ελληνικά βασίλεια και τους θεούς του Ολύμπου». Να σας θυμίσω πως σε δημοψήφισμα που έγινε το 1950, το 95.7% των Ελλήνων της Κύπρου – συμπεριλαμβανομένων και των κομμουνιστών του ΑΚΕΛ – ψήφισαν υπέρ της Ένωσης. Αποδεχόμενοι ΟΛΟΙ πως… ήμαστε ΕΛΛΗΝΕΣ.

Αν κάτι στράβωσε στο δρόμο δεν είναι ούτε τα γονίδια, ούτε το DNA μας. Αυτό που στράβωσε είναι η κοντόθωρη πολιτική των ηγετών μας και τα εγκληματικά λάθη που εμείς κάναμε και συνεχίζουμε να κάνουμε.

Ένα από αυτά είναι να ειρωνευόμαστε την εδώ παρουσία της Ελλάδας! Ελλάδα κ. Φράγκο δεν είναι οι άφρονες συνταγματάρχες του 1974. Η πραγματική Ελλάδα είναι τα ελληνόπουλα της ΕΛ.ΔΥ.Κ και ο απανταχού ελληνισμός. Και για να ξέρεις γιατί με έθιξαν τα πικρόχολα σχόλια σου, ήμουν εκεί. Μαζί τα αμούστακα αυτά παιδιά, στο Πέντε Μίλι της Κερύνειας, στον Καραβά και στην Λάπηθο, όταν μας περικύκλωσαν οι Τούρκοι. Και τους είδα με τα μάτια μου να πολεμούν αντρίκια. Σώμα με σώμα! Θυσιάζοντας την ζωή τους για να σώσουν ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ. Τα αδέλφια τους. Τους Έλληνες τις Κύπρου! Προσωπικά, καμιά αμφιβολία δεν έχω, πως αν ή όταν χρειαστεί, θα το πράξουν και πάλι… Γι’ αυτό εξάλλου βρίσκονται εδώ!

Κύριε Φράγκου, νιώθω πολύ προσβεβλημένος. Αν τα κακεντρεχή λόγια που εκστομίσατε τα άκουγα σε κάποιο ποδοσφαιρικό αγώνα, ή σε κάποιο καφενέ, θα έλεγα, δεν πειράζει. Εν βρασμώ ψυχής τα είπε αυτός που τα είπε… Δεν βαριέσαι! Να τα «ακούσω» όμως από τον πρόεδρο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, αυτό δεν το περίμενα. Επιτρέψτε μου, σαν μεγαλύτερος σας, να σας δώσω μια συμβουλή.

«Μη προτρεχέτω η γλώττα της διανοίας!»

Σε άψογα Κυπριακά αυτό σημαίνει…

«Να μιλάς αφού πρώτα σκεφτείς»

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΔΕΡΑΣ

Επίτιμος Καθηγητής, Βραβευμένος Τραγουδιστής,

Βραβευμένος Συγγραφέας, Ποιητής, Σεναριογράφος

Λιμπρετίστας, Συνθέτης, Δημοσιογράφος, Θεατρικός

Σκηνοθέτης & Παραγωγός