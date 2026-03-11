Σε δημόσια απολογία προέβη ο Πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, Γιώργος Φράγκος, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, σε σχέση με την στρατιωτική βοήθεια που έστειλε η Ελλάδα στην Κύπρο.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο κ. Φράγκος, «με την επίμαχη ανάρτησή μου ήθελα να ψέξω κάποιες ελάχιστες, υπερφίαλες συμπεριφορές που έλεγαν ότι τώρα με την ισχύ των όπλων μπορούμε να πάρουμε πίσω τη σκλαβωμένη γη μας».

Στη συνέχεια προσθέτει «λυπάμαι αν με το οξύ λεκτικό που χρησιμοποίησα, πλήγωσα τα συναισθήματα πολλών. Δεν ήταν πρόθεσή μου».

