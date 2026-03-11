Η γραφειοκρατία είναι ο συνήθης τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το κράτος και οι θεσμοί εξουσίας. Για εφαρμογή της χρειάζονται κανονισμοί, νόμοι, αναγνώριση της ιεραρχίας, μια τυποποιημένη διαδικασία στην οποία είναι απαραίτητα η αίτηση και η προσκόμιση χρήσιμων και άχρηστων εγγράφων και πιστοποιητικών για να σφραγιστούν και να εγκριθεί η συνέχιση της διαδικασίας για το αποτέλεσμα που επιδιώκει ο πολίτης.

Στόχος της γραφειοκρατίας είναι να διασφαλίζει την νομιμότητα και την ορθή εξυπηρέτηση του πολίτη. Στο τέλος όμως η γραφειοκρατία έχει καταντήσει μια δυσκίνητη και πολλές φορές άχρηστη διαδικασία, που αντί να εξυπηρετεί τον πολίτη, τον ταλαιπωρεί και του προξενεί καθυστέρηση.

Η σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορικής έχει καταντήσει άχρηστα πολλά στάδια και κανονισμούς και διαδικασίες της γραφειοκρατίας. Όμως η γραφειοκρατία αντιστέκεται με κάθε μέσο και πολλές φορές αρνείται να χρησιμοποιήσει ή να ζητήσει εξυπηρέτηση από την τεχνολογία, αλλά προτιμά να ταλαιπωρεί το πολίτη.

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη είναι μια θαυμάσια υπηρεσία. Εκεί συγκεντρώθηκαν οι υπηρεσίες που προσφέρει το κράτος στους πολίτες από διάφορα υπουργεία και τμήματα. Εκεί ο πολίτης εξυπηρετείται και διεκπεραιώνει τις υποθέσεις του με ταχύτητα. ‘Όμως και εδώ δεν εξέλιπε η γραφειοκρατία, παρόλο που απλουστεύθηκε η διαδικασία. Η γραφειοκρατία είναι ανίκητη και παρουσιάζεται πάντα εκεί που δεν την χρειάζεσαι.

Ο καλύτερος τρόπος να καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία είναι να ληφθούν αποφάσεις που είναι καινοτόμες και επαναστατικές. Αυτό μπορεί να γίνει, αφού σήμερα η τεχνολογία προσφέρει με σιγουριά, με ταχύτητα και χωρίς λάθη, πολλά έγγραφα, που απαιτούν οι νόμοι και οι κανονισμοί της γραφειοκρατίας.

Σήμερα ο υπάλληλος που εξυπηρετεί ένα πολίτη, μπορεί πολύ εύκολα να ανατρέχει στα αρχεία του κράτους και να βρίσκει έγγραφα και στοιχεία, χωρίς να ταλαιπωρείται ο πολίτης να γυρίζει από γραφείο σε γραφείο για να τα αναζητά και να τα σφραγίσει για να τα παρουσιάσει στο γραφείο που θα τον εξυπηρετήσει. Αλλά αυτή η διαδικασία βρίσκεται ακόμη στα σπάργανα.

Καινοτόμες διαδικασίες μπορούν να εφαρμοστούν από την αρχή, όταν ο πολίτης πρέπει να κάμει έγγραφα αίτηση συμπληρώνοντας κάποια έντυπο με τα στοιχεία του και άλλες πληροφορίες. Μια καινοτομία θα ήταν ο πολίτης να προσέρχεται στην υπηρεσία που θα τον εξυπηρετήσει, χωρίς έντυπη αίτηση και άλλα έγγραφα. Ο υπάλληλος θα μπορεί αυτόματα να κατεβάζει στον υπολογιστή του σχετικό έντυπο με τα στοιχεία του πολίτη και απλώς να τα διαβάζει στον πολίτη για επιβεβαίωση και συμπλήρωση νέων στοιχείων. Να τυπώνει το έντυπο αν χρειάζεται και να το υπογράφει ο πολίτης. Την ίδια ώρα θα κατεβάζει και όσα έγγραφα χρειάζονται και η διαδικασία να τελειώνει σε μερικά λεπτά. Ο πολίτης να προσκομίζει μόνο εξωτερικά έγγραφα (π,χ. βεβαιώσεις γιατρού). Αυτή η διαδικασία μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί στις περισσότερες περιπτώσεις.

Αναφέρω εδώ ένα παράδειγμα κατάργησης αχρείαστης γραφειοκρατίας. Για αρκετά χρόνια στα Κ.Ε.Π για να σου εκδώσουν ευρωπαϊκή κάρτα νοσηλείας, έπρεπε να προσκομίσεις βεβαίωση του προσωπικού γιατρού, ότι είσαι δικαιούχους του ΓΕΣΥ. Τελευταίως έχω πληροφορηθεί, ότι δεν χρειάζεται η βεβαίωση, αφού ο υπάλληλος μπορεί με τον αριθμό ταυτότητας να δει αν ο πολίτης είναι ή όχι δικαιούχος του ΓΕΣΥ. Τούτο είχα εισηγηθεί και γραπτώς στην διεύθυνση των ΚΕΠ και επί τέλους έγινε αποδεκτή.

Πολλές άχρηστες διατυπώσεις πρέπει επίσης να καταργηθούν για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Γιατί πρέπει η ΑΗΚ να ζητά άδεια οικοδομής, εφ’ ‘όσον η ίδια για να δώσει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έχει στα αρχεία της την άδεια οικοδομής του υποστατικού;

Άλλο καυτό θέμα για την Κύπρο είναι οι μικρές μονάδες αφαλάτωσης. Γιατί τα ξενοδοχεία ή οι βιομηχανίες να μην μπορούν χωρίς καμιά διαδικασία να εγκαθιστούν τέτοιες μονάδες; Θα έπρεπε μάλιστα να επιχορηγούνται, αν λειτουργούν με φωτοβολταϊκά,

Μεγάλές καινοτομίες που θα καταργούν την γραφειοκρατία μπορούν επίσης να εφαρμοστούν στις άδειες οικοδομής και πολεοδομίας. Οι νόμοι και οι κανονισμοί είναι γνωστοί στους επιστήμονες μελετητές. Δεν μπορεί άραγε να ανατεθεί σε αυτούς η μεγάλη ευθύνη και οι αρχές απλώς να ελέγχουν εκ των υστέρων για να εκδίδεται η τελική έγκριση;

Η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να νικήσει την γραφειοκρατία, Φτάνει να το αποφασίσουν εκείνοι που έχουν την ευθύνη και τη δυνατότητα να κάμουν καινοτόμες αλλαγές.