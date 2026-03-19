Παρακολουθώ ανελλιπώς τα όσα συμβαίνουν, από το τέλος του 2021 και εντεύθεν, στην μεγάλη μας παράταξη, την ευρύτερη φιλελεύθερη , δημοκρατική παράταξη της Κύπρου, τον ΔΗΣΥ, τον πάλαι ποτέ κραταιό Δημοκρατικό Συναγερμό και θλίβομαι βαθύτατα με την συνεχή μείωση της πολιτικής μας επιρροής και απήχησης στο εκλογικό σώμα.

Ισχυρή μου πεποίθηση είναι ότι το συμφέρον της πατρίδας μας απαιτεί έναν ρωμαλέο και ισχυρό Δημοκρατικό Συναγερμό, ως εκφραστή της σύγχρονης, διευρυμένης κεντροδεξιάς.

Γνωρίζω ότι, για άλλη μια φορά, όπως και στις Προεδρικές του 2023, θα γίνω δυσάρεστος στους κρατούντες, με όσα θα πω, αλλά έχω την ευγενή φιλοδοξία ότι θα φανώ χρήσιμος για τον ΔΗΣΥ και όλα τα μέλη μας, τους, κατά καιρούς, φηφοφόρους μας και τους οπαδούς μας, οι οποίοι δυνητικά ανέρχονται στις 150 ( Εκατόν πενήντα περίπου) χιλιάδες.

Δεν έχω σκοπό να καταλογίσω σε κανέναν ευθύνες, γιατί απλούστατα ευθυνόμαστε όλοι για εδώ που φτάσαμε. Άλλοι πολύ και άλλοι ολιγότερον. Άλλοι με τις πράξεις τους και άλλοι με τις παραλείψεις τους.

Η πραγματικότητα για την παράταξή μας είναι δυστυχώς σκληρή: μέχρι στιγμής οι μισοί ψηφοφόροι και οπαδοί μας αρνούνται να συσστρατευτούν μαζί μας.

Εδώ και μερικά χρόνια δημιουργούμε την εντύπωση ότι ως παράταξη έχουμε χάσει το στίγμα μας, την φυσιογνωμία, τον χαρακτήρα, την ταυτότητά μας και τον προορισμό μας.Είμαστε μια μεγάλη παράταξη που έχουμε χάσει τον δρόμο μας. Πρέπει να τον ξαναβρούμε! Να ξαναγίνουμε η μεγάλη, ευρύτερη φιλελεύθερη δημοκρατική Παράταξη της πρωτοπορίας, του εκσυγχρονισμού και των νέων ιδεών,της μετριοπάθειας και της σωφροσύνης, της ευθύνης απέναντι στην Πατρίδα, της ελευθερίας της σκέψης, της τόλμης και της αποφασιστικότητας, των εθνικών δικαίων των Ελλήνων της Κύπρου. Να ξαναγίνουμε η παράταξη των ανοικτών οριζόντων, του διαλόγου,της ανοχής, της συναίνεσης και της πολυφωνίας.

Δεν μπορεί ο μεγάλος Δμοκρατικός Συναγερμός να μετατραπεί σε μικρομάγαζο, σε συνοικιακό περίπτερο του 18-20% . Κυρίως η πατρίδα μας χρειάζεται έναν μεγάλο, ρωμαλέο και ισχυρό ΔΗΣΥ! Ο στόχος μας πρέπει να είναι πάντοτε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, η άσκηση της εξουσίας. ΤΙ ΔΕΟΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ;

Χρειάζεται να πείσουμε όλους τους κατά καιρούς ψηφοφόρους, οπαδούς, φίλους και μέλη του ΔΗΣΥ να συσπειρωθούν γύρω από το κόμμα, γιατί τους χρειαζόμαστε όλους για να ξαναγίνουμε η μεγάλη παράταξη του 30-35%.

Χρειαζόμαστε και εκείνους που το 2023 ψήφισαν Αβέρωφ και εκείνους που εψήφισαν Μαυρογιάννη και εκείνους που εψήφισαν Χριστοδουλίδη! Όποιον και να εψήφισαν, πρώτο κριτήριό τους οι Συναγερμικοί, όπως πάντοτε, όπως και στο Δημοψήφισμα του 2004, είχαν αυτό που εθεωρούσαν πρωτίστως ως συμφέρον της πατρίδας και αυτό καθόρισε εν πολλοίς την επιλογή τους και στον πρώτο και στον δεύτερο γύρο. Σεβόμαστε την επιλογή όλων.

Για να το πετύχουμε αυτό χρειάζεται, από όσους καθορίζουν αυτήν την περίοδο τις τύχες και την πορεία του κόμματός μας, αίσθημα ευθύνης, περιστολή του εγωισμού και των προσωπικών φιλοδοξιών,γενναιότητα, τόλμη, όραμα για το μέλλον, έμπνευση, περίσσευμα καρδίας και μεγαλοσύνη ψυχής, για να αφήσουμε πίσω μας το οδυνηρό πρόσφατο παρελθόν και να χαράξουμε όλοι μαζί, με μιαν νέαν πορεία, με νέαν ορμή, το ελπιδοφόρο μέλλον και την πορεία της νίκης, για το καλό της πατρίδας και για να ανοίξουν ξανά το αγγελούδι της νίκης και ο ΔΗΣΥ τα φτερά τους, τα φτερά τα πρωτινά τους τα μεγάλα!!!

Για όλους τους πιο πάνω λογους απαιτείται επειγόντως. σε έκτακτη συνεδρία του αρμοδίου οργάνου του κόμματός μας, να αποφασιστεί η ανάκληση όλων των διαγραφών μελών που έγιναν- δύο χρόνια μετά τις Προεδρικές ! – με αφορμή τις Προεδρικές εκλογές του 2023. Και επειδή τον ΔΗΣΥ τον ιδρύσαμε, μεταξύ άλλων, για να πάψουν να φακελώνονται οι ελεύθεροι πολίτες της πατρίδας μας για τις πολιτικές τους απόψεις και τα φρονήματά τους, την ίδιαν ημέρα, στην ίδια συνεδρία του αυτό το αρμοδιο όργανο που θα συνέλθει, πρέπει,εντελώς σημειολογικά να αποφασίσει να καταστραφούν σε κοινή θέα οι λίστες της ντροπής, που δυστυχώς και ατυχώς ετοιμάστηκαν, λίγο πριν τις Προεδρικές εκλογές του 2023, από ανθρώπους του κόμματος και συμπεριελάμβαναν,με στόχο την διαγραφή, όσα στελέχη-μέλη του κόμματός μας, κατά πληροφορίες, είχαν εκδηλώσει την απόφασή τους να υποστηρίξουν τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Εξάλλου υπάρχει έστω και ένας ενεργός πολίτης στην Κύπρο, ο οποίος αμφισβητεί ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συνεχίζει, χαρτί και καλαμάρι, την πολιτική του ΔΗΣΥ και του Αναστασιάδη σε όλους τους τομείς; Και αφού όλα δείχνουν ότι θα καταφέρει ο κ. Χριστοδουλίδης να εφαρμόσει την πολιτικήν του ΔΗΣΥ, την δική μας πολιτική , χωρίς εμάς, τότε ποιον λόγον θα έχουν οι πολίτες να ψηφίζουν εμάς, οι οποίοι κατά το «ολίγον έγγυος» αρεσκόμαστε να κοκορευόμαστε ως ΔΗΣΥ ότι είμαστε αντιπολίτευση της ίδιας της πολιτικής μας , δηλαδή του εαυτού μας;

Αποτέλεσμα είναι ο ΔΗΣΥ να εμφανίζεται ότι συμφωνεί σιωπηρά με κάποιες πολιτικές της Κυβέρνησης αλλά εν γένει διακηρύττει ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση κατά το «ολίγον έγγυος». Αυτή η στάση όμως έχει ως πολιτικό αποτέλεσμα να μην υπερασπίζεται η παράταξή μας την εξαιρετικά επιτυχημένη δεκαετή διακυβέρνηση Αναστασιάδη –ΔΗΣΥ στο Εθνικό θέμα, στην Εξωτερική, Οικονομική, Κοινωνική πολιτική και όλους τους υπόλοιπους τομείς της δημόσιας ζωής και να μην προβάλλει τα επιτεύγματά μας, επειδή αυτήν την πολιτική συνεχίζει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Μια από τις θεμελιώδεις Αρχες ΙδρυτικήςΔιακήρυξης του ΔΗΣΥ το 1976 ήταν να κρατήσουμε την Κύπρο κοντά στην Ελλάδα μετα την καταστροφη του 1974 και την απογοήτευση μας από το αλήστου μνήμης « η Κύπρος κείται μακράν». Πρόσφατο και μέγιστο παράδειγμα εγκλωβισμου της παράταξής του ΔΗΣΥ στην αδιέξοδη πολιτική της θεωρίας του «ολίγον έγγυος» είναι η για πολλές ημέρες ηχηρή σιωπή του ΔΗΣΥ, ναι του Δημοκρατικού Συναγερμού- «θου Κύριε φυλακήν τω στόματί μου»- όταν επιβραβεύτητκε επιτέλους η ορθότητα και υπεροχή της πολιτικής του ΔΗΣΥ σε δύο πολύ σημαντικούς τομείς, πυλώνες της πολιτικής μας:

Πρώτον: στην αντίληψη ότι ο χώρος από την Θράκη μέχρι και την Κύπρο– ο χώρος δηλαδή της Ιωνικής Επανάστασης του 499 π.Χ. με τον Ονήσιλο στην Σαλαμίνα- είναι ενιαίος χώρος κοινής Εθνικής Άμυνας για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Δεύτερον: Ο φυσικός, πολιτικός και οικονομικός χώρος και η θέση της Κύπρου είναι στην Ε.Ε., στην οποίαν θα συνυπάρχουμε μαζί με όλους τους υπόλοιπους Έλληνες , κάτω από την επίδραση κοινών πολιτικών θεσμών, αρχών, αξιών, κανόνων, νόμων και πολιτικών, για να διασφαλίσουμε όχι μόνον την φυσικήν αλλά και την εθνική μας επιβίωση ως Ελλήνων της Κύπρου, στόχος που συμπεριλαμβάνεται επίσης στις Αρχές Ιδρυτικής Διακήρυξης του ΔΗΣΥ το 1976.

Και ποιος είναι ο λόγος που έπαθε αφλογιστία ο επίσημος ΔΗΣΥ, όταν επιβραβεύονταν, επισφραγίζονταν πανηγυρικά αυτές οι δύο πιο πάνω πάγιες και θεμελιώδεις πολιτικές του ΔΗΣΥ με την εδώ, επιτέλους, παρουσία της Ελλάδος, η οποία αναχαιτίζει πυραύλους και την ισχυρή στρατιωτική συνδρομή κορυφαίων Ευρωπαϊκών χωρών για ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου; Δυστυχώς είναι ο φόβος, μήπως ,αν αναδείξουμε την σωτήρια επιβράβευση και υπεροχή αυτών των πολιτικών επιτευγμάτων μας, δηλαδή του Δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου Ελλάδος –Κύπρου και της ένταξης της Κύπρου στην Ε.Ε. πιστωθεί ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, απλώς και μόνον επειδή αυτός κυβερνά τώρα.! Και μόνον μετά την έκτη μέρα από την αφιξη των F16 , και αφού σε προεκλογική συγκέντρωση συγγενούς μου υποψηφίου Βουλευτή στο Ακάκι στις 6 Μαρτίου μίλησα και παρουσίασα την υπεροχή και επιβράβευση αυτών των μεγάλων επιτευγμάτων της Παράταξής μας, καυτηριάζοντας την ηχηρή σιωπή του ΔΗΣΥ, το κόμμα μας ψέλισε,παρεμπιπτόντως, όλιγα τινά.

Όταν αποξενώνεσαι οικειοθελώς από αυτά τα πολιτικά όπλα, που έχουν κάνει υπερήφανους όχι μόνον όλους του Συναγερμικούς αλλά και όλους τους Έλληνες της Κύπρου, πώς περιμένεις να πείσεις όλους του Συναγερμικούς να συσπειρωθούν, αφού εσύ αυτοαφοπλίζεσαι και αποσύρεις στις αποθήκες το βαρύ πυροβολικό σου, που έκανε όλους τους Συναγερμικούς υπερήφανους, απλώς και μόνον από φόβο μήπως πιστωθεί ο Πρόεδρος ,αφού έτυχε στην θητεία του να έλθει η Ελλάδα και η Ευρώπη εδώ;

Τόσο δύσκολο μας είναι να πούμε ότι στηρίζουμε τον Πρόεδρο και την Κυβέρνηση, εφ’ όσον οι αποφάσεις και ενέργειές τους είναι σύμφωνες με την πάγια αλλά και τις έκτακτες πολιτικές μας και να θέσουμε τον εαυτό μας στην διάθεση του για οποιανδήποτε στήριξη και συνδρομή για το καλό της πατρίδας μας;

Χωρίς φόβον και πάθος, αν ως ΔΗΣΥ προχωρήσουμε στις πιο πάνω ενέργειες τότε το κόμμα μας θα θυμίσει σε όλους ποιος ειναι ο μεγάλος ΔΗΣΥ και αυτό θα είναι η αρχή της αναγέννησής μας!

Το 2023 δυστυχώς δεν εισακούστηκαν οι εισηγήσεις μου, παρ’όλον που οι προβλέψεις μου αποδείχθηκαν, δυστυχώς , ορθές. Ελπίζω τώρα να εισακουσθούν. Αν δεν εισακουσθούν εύχομαι να διαψευσθούν οι προβλέψεις μου.

Κυριάκος Αναστασιάδης

Φιλόλογος- Πολιτευτής ΔΗΣΥ