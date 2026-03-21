Ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει κατά προτεραιότητα την Κυβέρνηση και ιδιαίτερα το Υπουργείο Οικονομικών είναι αυτό που αφορά το παρόν και το μέλλον του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Ο.Χ.Σ.).

Σε μια εποχή που οι εμπορικές τράπεζες κυνηγούν με διάφορους τρόπους και πρακτικές την αύξηση της κερδοφορίας, η Κυβέρνηση, μέσα από την εκπόνηση μιας σοβαρής μελέτης, πρέπει να καθορίσει τον μελλοντικό ρόλο του Οργανισμού, ο οποίος τα τελευταία 46 χρόνια (ιδρύθηκε το 1980), βοήθησε περισσότερες από 50 χιλιάδες οικογένειες να αποκτήσουν ιδιόκτητα σπίτια.

Η νέα τάξη πραγμάτων, τα νέα οικονομικά διεθνή και τοπικά δεδομένα, αλλά και τα νέα ήθη και έθιμα που χαρακτηρίζουν την τραπεζική αγορά, υποδεικνύουν την ανάγκη για έναν νέο ρόλο στον Οργανισμό Χρηματοδότησης Στέγης, που θα τον εκσυγχρονίσει και θα τον καταστήσει πιο αποδοτικό και περισσότερο ευέλικτο, πάντα προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών και του συνόλου της οικονομίας.

Ήδη, τα τελευταία χρόνια, με τη σύμφωνη γνώμη του κράτους, ο Ο.Χ.Σ. προχώρησε στην προσφορά νέων προϊόντων -πέραν της στέγασης- όπως είναι π.χ. η χρηματοδότηση των αναγκών υγείας και των σπουδών αλλά και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

Παρά ταύτα, έχουμε την ισχυρή άποψη πως ο Ο.Χ.Σ. -δυστυχώς- έχασε τον κοινωνικό προσανατολισμό του. Μετεξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου σε μια εμπορική τράπεζα, όπως όλες τις υπόλοιπες και δεν προσφέρει το κάτι διαφορετικό, κυρίως στη μεσαία τάξη και τα νέα ζευγάρια.

Ευθύνη γι’ αυτή την κατάσταση φέρει και η προηγούμενη Κυβέρνηση, η οποία για αρκετό χρονικό διάστημα άφησε τον Οργανισμό ακέφαλο, χωρίς επαρκή διοικητική και διευθυντική στελέχωση. Χωρίς να δώσει μια επαρκή εξήγηση.

Σήμερα, η Κυβέρνηση και ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός θα πρέπει να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο θέμα και να βοηθήσουν τον Ο.Χ.Σ. να βρει τη χαμένη κοινωνική του ταυτότητα.

Να στηρίξουν και να ενισχύσουν τον Οργανισμό, για να μπορεί και αυτός με τη σειρά του να στηρίζει την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση της κυβερνητικής στεγαστικής πολιτικής, η οποία, όταν το επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά, πρέπει να είναι γενναιόδωρη.

Ο Ο.Χ.Σ. πρέπει να διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία στην παροχή δανείων, προστατεύοντας βέβαια με επάρκεια τις καταθέσεις. Δεν λέμε να σκορπίζουμε τις καταθέσεις. Δεν λέμε να σκορπίζουμε τις καταθέσεις σε επικίνδυνους δανειολήπτες, αλλά με ευελιξία και τεκμηρίωση να βοηθήσουμε τα νέα ζευγάρια (κυρίως) να αποκτήσουν το δικό τους ιδιόκτητο σπίτι.

Ήδη, ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) εντοπίζει σοβαρό πρόβλημα στην αξιοποίηση των στεγαστικών του σχεδίων, καθώς υπάρχει σοβαρή δυσκολία δανεισμού των πολιτών από τις τράπεζες, αλλά και εξεύρεση της προκαταβολής του 20% που απαιτείται.

Σήμερα, φαίνεται πως το αυστηρό πλαίσιο της Κεντρικής Τράπεζας δεν βοηθά τη στεγαστική πολιτική των νέων.

Ο λόγος λοιπόν ανήκει στην Κυβέρνηση, η οποία οφείλει να βοηθήσει τον Ο.Χ.Σ. να διαδραματίσει την υψηλή κοινωνική αποστολή του και σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) να υλοποιήσουν μια νέα κοινωνική στεγαστική πολιτική. Χρειάζεται λοιπόν η απαραίτητη πολιτική βούληση.

Υ.Γ.: Τον Ιούνιο του 2022, μια ανάλογη συζήτηση για την ενίσχυση και διαφοροποίηση του ρόλου του Ο.Χ.Σ. έγινε και στην Ολομέλεια της Βουλής. Δυστυχώς, δεν υπήρξε ανάλογη συνέχεια και το θέμα παραπέμφθηκε στις ελληνικές καλένδες. Τι να υποθέσει κανείς; Ανικανότητα, αναβλητικότητα, αδιαφορία ή εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων;

* Οικονομολόγος – Δημοσιογράφος