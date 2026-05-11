Το Κυπριακό δεν είναι μόνο διεθνές πρόβλημα τουρκικής εισβολής, κατοχής, εποικισμού, εθνοκάθαρσης, παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, Διεθνούς Δικαίου, κ.λπ. Κατήντησε ένα τραγικό ζήτημα πολιτικής παράνοιας, μικρόνοιας, καταστροφικής ανεπάρκειας και αναποφασιστικότητας της ηγεσίας των Ελλήνων της Κύπρου.

Από την 1η Μαΐου 2004, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 16/4/2003, ο τότε Πρόεδρος, Τάσσος Παπαδόπουλος, με τον τότε Υπουργό Εξωτερικών, Γ. Ιακώβου, στη Στοά Αττάλου, στην Αθήνα, υπέγραψαν τη Συνθήκη Προσχώρησης ολόκληρης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άρθρο 2 της Συνθήκης της Λισσαβώνας υπογραμμίζει:

«Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών».

Η πολιτική ηγεσία των Ελλήνων της Κύπρου, αυτές τις αξίες και αρχές όφειλε να διεκδικεί και να απαιτεί, ανεξαρτήτως αντιδράσεων έσωθεν και έξωθεν, πιέσεων, εκβιασμών ή και απειλών από τρίτους και την Τουρκία. Αλλ’ όχι!

Στις 24 Απριλίου 2004, έξι ημέρες πριν από την επίσημη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ, ο κυπριακός Ελληνισμός αντέταξε ένα βροντερό ΟΧΙ και την ΔΙΕΣΩΣΕ από την κατάλυση και τη μετατροπή της σε τουρκικό προτεκτοράτο. Εύτολμα και ξεκάθαρα διεκδίκησε λύση ευρωπαϊκών προδιαγραφών!

Όντας, πλέον, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Τάσσος και οι επόμενοι Πρόεδροι και η εκάστοτε πολιτική ηγεσία όφειλαν να κάνουν το σωτήριο ΟΧΙ στο ανοσιούργημα Ανάν, αδιαπραγμάτευτη παντιέρα της πολιτικής τους. Πρώτον, για αντιμετώπιση της επιθετικής Τουρκίας. Δεύτερον, για να διεκδικήσουν λύση στη βάση των αρχών της ΕΕ. Τρίτον, για να εμποδίσουν κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κι όμως! Όλοι, ΑΣΕΒΟΥΝΤΕΣ βάναυσα και υβριστικά προς την δημοκρατικά εκπεφρασμένη βούληση των Ελλήνων, πέταξαν το ΟΧΙ στον κάλαθο της Ιστορίας. Έκτοτε, όπως και ο σημερινός Πρόεδρος, επιμένουν ανένδοτα, προσβλητικά, εξοργιστικά στη διζωνική τερατουργία, η οποία οδηγεί κατευθείαν στην τουρκοποίηση της Κύπρου.

Τι είναι η διζωνική; Είναι η θανατηφόρα και δυσώδης, δηλητηριώδης μετεξέλιξη του εκτρώματος Ανάν! Με ολέθριες παραχωρήσεις Βασιλείου, Τάσσου, Χριστόφια, Αναστασιάδη, φτάσαμε να ακούμε καθημερινά και από τον σημερινό Πρόεδρο να ψαλμωδεί την τερατώδη αντιευρωπαϊκή, αντιδημοκρατική και ρατσιστική τουρκοδιζωνική ως τη μόνη (!!) βάση για… βιώσιμη λύση στο Κυπριακό.

Ο Πρόεδρος έχει επανειλημμένα προκληθεί, αλλά δεν απαντά σε ένα απλό, σταράτο ερώτημα: Ποια σχέση έχουν και πώς ταυτίζονται οι αρχές και αξίες της ΕΕ, όπως διατυπώνονται κρυστάλλινα στο άρθρο 2 της Συνθήκης της Λισσαβώνας, το Κοινοτικό Κεκτημένο και το Ενωσιακό Δίκαιο, με τις κραυγαλέες παραβιάσεις τους από τη διζωνική;

Αντί απάντησης περιπαίζει και αυτός τους πολίτες ότι η επιδιωκόμενη λύση στηρίζεται, δήθεν, και στις αρχές της ΕΕ, στο Κοινοτικό Κεκτημένο και στο Διεθνές Δίκαιο!

Πρόκειται για αφόρητη πολιτική αθλιότητα και προσβολή προς το 76% του ΟΧΙ. Τα συνιστώντα κρατίδια ή οι συνιστώσες πολιτείες της διζωνικής και τα δύο κράτη, που απαιτούν οι Τούρκοι, οδηγούν στον ίδιο εφιάλτη: Στην κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην τουρκοποίηση του Ελληνισμού.

Δεν θα υπάρξει μετεξέλιξή της, όπως ΨΕΥΔΩΣ ισχυρίζεται η πολιτική ηγεσία. Γι’ αυτό φρόντισε ο εν πολλαίς πολιτικαίς αμαρτίαις περιπεσών Αναστασιάδης, διά του κοινού ανακοινωθέντος με τον κατοχικό ηγέτη (11/2/2014).

Ο Τάσσος ήταν ο πατέρας του διζωνικού χάρτη. Πώς ήταν δυνατόν ν’ απορρίψει τη διζωνική που επισημοποίησε ο Βασιλείου (precious asset για τους Βρετανούς!) με το άθλιο ψήφισμα 649 (12/3/1990);

Ο Χριστόφιας δέχτηκε τις ολέθριες συγκλίσεις με τις οποίες εξισώνεται η τ/κ μειοψηφία με την ε/κ πλειοψηφία και γίνεται δεκτή η εκ περιτροπής προεδρία.

Σε ποιο σοβαρό κράτος η μειοψηφία εξισώνεται προς την πλειοψηφία και ανέχεται παραβίαση όλων των βασικών και θεμελιωδών αρχών και ελευθεριών των πολιτών, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επειδή, τάχα, είναι… αδήριτη ανάγκη;

Ο νυν Πρόεδρος και σχεδόν όλη η πολιτική ηγεσία εμπαίζουν τους πολίτες εμμένοντας στην τουρκοδιζωνική. Επιμένουν να την επιβάλουν γαρνιρισμένη με ολίγες αρχές και αξίες της ΕΕ, ολίγον κεκτημένο και ολίγον κράτος δικαίου αλλά…

Πασπαλισμένα όλα με τόσες παραβιάσεις, ώστε καταλήγουν σε έναν δυσλειτουργικό, αντιδημοκρατικό, αντιευρωπαϊκό και ρατσιστικό τραγέλαφο, που δεν υπάρχει στη διεθνή νομολογία και πολιτειολογία.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, απαντώντας σε δηλώσεις του εγκαθέτου της τουρκικής κατοχής (28/4/2026) ότι η κυπριακή Κυβέρνηση υπογράφει στρατιωτικές συμμαχίες με κράτη της περιοχής, αγνοώντας τους Τουρκοκυπρίους, είπε ορθά ότι, «και θα συνεχίσω να υπογράφω. Συμμετέχω στις συνομιλίες με δυο ιδιότητες, ως ηγέτης της ελληνοκυπριακής πλευράς αλλά και ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά τα θέματα εγγυήσεων.

»Απ’ εκεί και πέρα», υπογράμμισε, «η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι καιρός να το αντιληφθούν όλοι, είναι κράτος-μέλος της ΕΕ, κράτος των ΗΕ και θα συνεχίσει να υπογράφει συμφωνίες που αναδεικνύουν όχι μόνο τη διεθνή υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που έχουμε ενώπιόν μας».

Απορία-ερώτηση: Πρόεδρος και πολιτικοί πότε, επιτέλους, θ’ αντιληφθούν ότι, ναι, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος-μέλος της ΕΕ και, άρα, ΟΦΕΙΛΟΥΝ να λειτουργούν ως Ευρωπαίοι και όχι ως ξεφτιλισμένα γιουσουφάκια; Πότε θα καταλάβουν ότι, χάρη σ’ εκείνο το σωτήριο ΟΧΙ σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία υπογράφει συμφωνίες και συνάπτει συμμαχίες και αναγνωρίζεται από τους εταίρους μας;

Σε γραπτή δήλωσή του (1/5/2026) για την επέτειο της ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ, ο Ν. Χριστοδουλίδης υπογραμμίζει:

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι. Είναι η πολιτική μας οικογένεια, στην οποία η Κύπρος ανήκει από το 2004. Είναι οι κοινές αξίες που μοιραζόμαστε με τα άλλα 26 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η ειρήνη, η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη, η πρόοδος και η ευημερία. Η Ένωση είναι ο χώρος που προσφέρει την ασφάλεια αλλά και την προοπτική για απαλλαγή από την κατοχή, στη βάση του Κεκτημένου και των αρχών και αξιών της ΕΕ».

Αλλ’ είναι και ο Κυβ. Εκπρόσωπος, Κ. Λετυμπιώτης. Κληθείς να σχολιάσει (30/4/2026) δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, ότι η «μικρή Κύπρος» μπλοκάρει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, απάντησε:

«Ο Τούρκος Υπουργός κάνει αναφορά στην ΕΕ και διαχωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία από την ΕΕ. Η Κύπρος είναι Ευρώπη, η Ευρώπη είναι Κύπρος, και αυτό το έχει αποδείξει και η εμπειρία των τελευταίων ημερών, οι σαφείς τοποθετήσεις των θεσμών της ΕΕ αλλά και όλων των ηγετών των κρατών-μελών της ΕΕ και αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει η ΕΕ στην ολότητά της».

Αφού, λοιπόν, «η Κύπρος είναι Ευρώπη, η Ευρώπη είναι Κύπρος» και «είναι το κοινό μας σπίτι», γιατί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης καθυστερεί να απορρίψει την τουρκοδιζωνική τερατουργία και να απαιτήσει να ισχύσουν και στην Κύπρο, πλήρως και στην ολότητά τους, οι αρχές επί των οποίων είναι θεμελιωμένη η Ευρώπη, αφού είναι Κύπρος;

Τρεις φορές οι Τούρκοι μάς έδωσαν την ευκαιρία να απορρίψουμε τη διζωνική αλλ’ οι ηγέτες μας, ανεπαρκείς, άτολμοι, μοιραίοι και σπιθαμιαίοι, επιμένουν στον διζωνικό εφιάλτη. Γι’ αυτό οι πολίτες οφείλουν να βροντοφωνάξουν ξανά ένα δεύτερο ΟΧΙ στη διζωνική ανωμαλία.