Τον πρώτο της ιστορικό αγώνα στην παρθενική εμφάνισή της σε Ευρωμπάσκετ έδωσε η Εθνική Κύπρου, χάνοντας με 91-64 από την Βοσνία και Ερζεγοβίνη, στο πλαίσιο της πρεμιέρας του γ’ ομίλου του FIBA EuroBasket 2025, που διεξάγεται στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό.

Κορυφαίος για τους νικητές ο Νούρκιτς με 18 πόντους, 2 τρίποντα, έξι ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ εξαιρετικό παιχνίδι για την δική μας Εθνική έκανε ο Κωνσταντίνος Σιμιτζής που κατέγραψε 22 πόντους, πέντε τρίποντα, έξι ριμπάουντ και μία ασίστ.

