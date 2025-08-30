Δεν πέφτει ούτε καρφίτσα στο “Σπύρος Κυπριανού” για το πρώτο επίσημο παιχνίδι ανάμεσα στην Εθνική Κύπρου και την Εθνική Ελλάδας, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του γ’ ομίλου του FIBA EuroBasket 2025, αφού όπως ανακοίνωσε η Οργανωτική Επιτροπή όλα τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί!

Οι δύο χώρες αναμετρόνται για πρώτη φορά σε μια μεγάλη διοργάνωση, σ’ έναν αγώνα που διεξάγεται στην Κύπρο, στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» που ξεκίνησε στις 18:15.

Πρόκειται για μια ακόμη ιστορική στιγμή, αποτέλεσμα της φιλοξενίας της κορυφαίας καλαθοσφαιρικής διοργάνωσης στη Λεμεσό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα αποτελεί συνδιοργανώτρια χώρα του EuroBasket 2025, γεγονός που δίνει στη συγκεκριμένη αναμέτρηση ξεχωριστό χαρακτήρα, αφού θα ακουστεί ο κοινός εθνικός ύμνος για πρώτη φορά σε καλαθοσφαιρικό αγώνα.

