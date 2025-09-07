Η τελική φάση του Ευρωμπάσκετ 2025 άρχισε και συνεχίζεται σήμερα με τη διεξαγωγή των τελευταίων τεσσάρων εκ των οκτώ αναμετρήσεων του «Top 16», με όλους τους αγώνες πλέον, έως και τον τελικό της 14ης Σεπτεμβρίου, να είναι νοκ άουτ.

Η εθνική Ελλάδας περιμένει το σημερινό (21:45) τζάμπολ απέναντι στο Ισραήλ, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά.

Αν καταφέρει και ξεπεράσει το εμπόδιο του Ισραήλ, η «επίσημη αγαπημένη» θα βρει στον δρόμο της στους «8» τον νικητή του αγώνα Λιθουανία-Λετονία.

Σήμερα στις 12:00 διεξάγεται ο αγώνας Πολωνία-Βοσνία, στις 15:15 Γαλλία και Γεωργία παίρνουν θέση στο τζάμπολ, στις 18:30 Ιταλία και Σλοβενία θα δώσουν «μάχη», ενώ στις 21:45 η Ελλάδα θέλει ν’ αποκλείσει το Ισραήλ που με 3 νίκες – 2 ήττες στη φάση των ομίλων αποτέλεσε ευχάριστη έκπληξη.

Περισσότερα στο Goal