Η φοβερή και τρομερή Γεωργία του συγκινητικού Σενγκέλια έκανε τη νέα μεγάλη έκπληξη στους «16» του Ευρωμπάσκετ νικώντας με 80-70 την Γαλλία και κλείνοντας ραντεβού με Φινλανδία.

Μετά τη Φινλανδία που απέκλεισε χθες βράδυ τη Σερβία, η Γεωργία «σκάρωσε» τη νέα μεγάλη έκπληξη του Ευρωμπάσκετ. Η ομάδα του Αλεξάνταρ Τζίκιτς επικράτησε 80-70 της Γαλλίας και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη την Φινλανδία, σε ένα ζευγάρι που δεν περίμενε κανένας στους «8».

