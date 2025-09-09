Η Ελλάδα εξασφάλισε τη νίκη με 84-79 απέναντι στο Ισραήλ, παίρνοντας έτσι την πρόκριση για τους «8» του EuroBasket 2025 και στρέφοντας πλέον το βλέμμα της στο «εισιτήριο» για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Για άλλη μια φορά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εντυπωσιακός, καταγράφοντας 37 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ παράλληλα προσέφερε μοναδικό θέαμα, αξιοποιώντας στο έπακρο τα αθλητικά του προσόντα.

Αυτό αποτυπώνεται και στο βίντεο που δημοσίευσε η FIBA, το οποίο αναδεικνύει την ικανότητά του να φτάνει στο καλάθι με ελάχιστα βήματα, καθώς και τον εντυπωσιακό χρόνο που μπορεί να παραμείνει στον αέρα.

Δείτε παρακάτω το φοβερό βίντεο:

Goal