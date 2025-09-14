Η Σεντ Ετιέν, ιστορικά μία από τις κορυφαίες ομάδες του γαλλικού ποδοσφαίρου, αγωνίζεται σήμερα στη Ligue 2. Η παραμονή της στη δεύτερη κατηγορία αποδίδεται σε σημαντικό βαθμό στην κακή ηγεσία και τις διοικητικές επιλογές που ακολούθησαν τον σύλλογο τα τελευταία χρόνια.

Αυτή την εβδομάδα, ο πρώην πρόεδρος της γαλλικής ομάδας, Ρόλαντ Ρομέγιερ, οδηγήθηκε στο δικαστήριο για ένα σκάνδαλο σεξουαλικής παρενόχλησης που συνεχίστηκε ατιμώρητα τα τελευταία 18 χρόνια, όταν αυτός κατείχε την εξουσία.

Σύμφωνα με την «L’Équipe», ο Ρομέγιερ κατηγορείται από τοπικό εισαγγελέα για σεξιστικά σχόλια, σεξουαλική παρενόχληση και ανήθικη συμπεριφορά. Η έρευνα, ωστόσο, επικεντρώνεται στα σεξιστικά σχόλια και την ακατάλληλη συμπεριφορά που φέρεται να διέπραξε ο ισχυρός άνδρας μεταξύ 2006 και 2024.

Ο Ρομέγιερ, ο οποίος είναι πλέον 80 ετών, αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες μέσω του δικηγόρου του, Ζαν-Φελίξ Λουτσιάνι.

«Αρνείται ότι έχει διαπράξει οποιοδήποτε έγκλημα και αρνείται οποιαδήποτε σεξουαλική παρενόχληση», δήλωσε ο δικηγόρος, προσθέτοντας ότι ο πελάτης του είναι «πληγωμένος, αλλά ήρεμος και θα υπερασπιστεί τον εαυτό του «με την απαραίτητη σταθερότητα όταν έρθει η ώρα».

L'Équipe a retracé les faits qui ont conduit à l'ouverture par le parquet de Saint-Étienne d'une enquête préliminaire pour outrages sexistes et harcèlement sexuel à l'encontre de l'ex-président des Verts Roland Romeyer

➡️ https://t.co/jnWPYfBRIu pic.twitter.com/LZPI76lo7R — L'Équipe (@lequipe) September 13, 2025

Ωστόσο, έγγραφα που εξέτασε η πηγή αποκαλύπτουν ένα μοτίβο ακατάλληλης συμπεριφοράς και σεξουαλικά φορτισμένων χειρονομιών προς τους υπαλλήλους του συλλόγου που διήρκεσε σχεδόν δύο δεκαετίες.

«Ο Ρομέγιερ κατηγορείται ότι προσπάθησε να αγγίξει τα οπίσθια στους διαδρόμους, έκανε ανεπιθύμητες αγκαλιές και φιλούσε την άκρη του στόματος, μια χειρονομία που κάποιοι υπάλληλοι προσπαθούσαν να αποφύγουν. Άλλες γυναίκες ανέφεραν ότι τράβηξε το ντεκολτέ τους με το δάχτυλο. Οι μαρτυρίες περιλαμβάνουν επίσης επανειλημμένα σχόλια σχετικά με τη σωματική διάπλαση των υπαλλήλων, τα ρούχα τους και το μέγεθος του στήθους τους», σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

🚨 𝗥𝗢𝗟𝗔𝗡𝗗 𝗥𝗢𝗠𝗘𝗬𝗘𝗥, 𝗘𝗫-𝗣𝗥𝗘́𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧 𝗗𝗘 𝗟’𝗔𝗦𝗦𝗘, 𝗘𝗦𝗧 𝗩𝗜𝗦𝗘́ 𝗣𝗔𝗥 𝗗𝗘𝗦 𝗔𝗖𝗖𝗨𝗦𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗔̀ 𝗩𝗢𝗠𝗜𝗥 ! 🤢🤦‍♂️



Le partenariat entre Saint-Étienne et l’association Her Game Too, qui lutte contre le sexisme dans le foot, 𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗶𝘀 𝗱𝗲… pic.twitter.com/nceevQYPiy September 13, 2025

Ο Μάρτιν Πράντελ, ο εισαγγελέας που ήταν υπεύθυνος για την εσωτερική έρευνα, δήλωσε ότι «τα περισσότερα θύματα επέλεξαν να ελαχιστοποιήσουν ή να υποβαθμίσουν την κατάσταση, συχνά για να προστατεύσουν την καριέρα τους ή επειδή ήταν ασκούμενοι ή νέοι στις θέσεις τους».

Η Σεντ Ετιέν πήρε θέση για το θέμα, δηλώνοντας ότι «όλες οι μορφές βίας και η ακατάλληλη συμπεριφορά, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου». Ο σύλλογος έχει επίσης διαβιβάσει τις πληροφορίες στην εισαγγελία και είναι πρόθυμος να συνεργαστεί για να δει το τέλος της υπόθεσης.

athletiko.gr