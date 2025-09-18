Για δεύτερη συνεχόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, η Ελένα Κουλιτσένκο θα έχει την ευτυχία να αγωνιστεί στον τελικό τού άλματος σε ύψος, καθώς στάθηκε και λίγο «τυχερή» στα σημερινά προκριματικά (18/09/25). Αντιθέτως, η πρωτοεμφανιζόμενη σε αυτήν τη μεγάλη διοργάνωση, η Στυλιάνα Ιωαννίδου, δεν κατάφερε να κάνει επιτυχημένη προσπάθεια και έμεινε εκτός συνέχειας… Θα είναι η 11η φορά στην ιστορία των Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων, στην οποία ο κυπριακός στίβος θα έχει εκπροσώπηση σε τελικό ενός αγωνίσματος!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ GOAL.