Η UEFA προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία ανάθεσης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του Champions League, επιδιώκοντας να προσελκύσει μεγάλες πλατφόρμες streaming όπως η Amazon και το Netflix, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Μέχρι σήμερα οι διαγωνισμοί διεξάγονταν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές για κάθε χώρα, γεγονός που απέκλειε τη δυνατότητα ενιαίων προτάσεων. Πλέον, τηλεοπτικά δίκτυα και υπηρεσίες streaming θα μπορούν να καταθέτουν προσφορές που θα καλύπτουν ταυτόχρονα πολλές αγορές, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο μακροχρόνιων συμβολαίων.

Το Champions League αποτελεί την κορυφαία διοργάνωση της UEFA, αποφέροντας δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Σήμερα τα δικαιώματα είναι κατακερματισμένα, με περίπου 100 διαφορετικά δίκτυα να κατέχουν επιμέρους πακέτα. Σύμφωνα με πηγές, συζητείται για πρώτη φορά η δυνατότητα παγκόσμιας προσφοράς, ώστε ένας πάροχος να μεταδίδει αγώνες σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Η απόφαση της UEFA συνδέεται με την επιτυχία της συμφωνίας με την Paramount στις ΗΠΑ, η οποία το 2022 εξασφάλισε με 1,5 δισ. δολάρια τα δικαιώματα προβολής έως το 2030. Φέτος, η Relevent ανέλαβε την εκπροσώπηση των παγκόσμιων δικαιωμάτων για την περίοδο 2027–2033.

Σήμερα οι αγορές της Γαλλίας και της Ισπανίας καλύπτονται από Canal+ και Telefonica, στο Ηνωμένο Βασίλειο η Amazon έχει συγκεκριμένα δικαιώματα έως το 2027, ενώ έχει παρουσία και στη Γερμανία και την Ιταλία. Η UEFA υπολογίζει ότι οι διασυλλογικές διοργανώσεις της (Champions League, Europa League, Conference League και Super Cup) θα αποφέρουν τουλάχιστον 4,4 δισ. ευρώ ετησίως μέχρι το 2027.

Η αλλαγή στο φορμάτ του Champions League, με την εισαγωγή της League Phase και την αύξηση των αγώνων, έχει ήδη οδηγήσει σε άνοδο 18% των εσόδων από τηλεοπτικά δικαιώματα στις έξι κορυφαίες αγορές, σύμφωνα με την Enders Analysis.

