Η κατάσταση στις ΗΠΑ είναι έκρυθμη μετά και τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει ότι είναι έτοιμος να μεταφέρει τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, που έχουν αρχικά προγραμματισθεί σε πόλεις που θεωρεί μη ασφαλείς, εάν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα είναι ασφαλές. Εάν διαπιστώσω ότι δεν είναι ασφαλές (σ.σ. σε ορισμένες πόλεις), θα μεταφέρουμε τους αγώνες σε άλλες πόλεις», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, κάνοντας αναφορά σε στατιστικά στοιχεία εγκληματικότητας στο Σικάγο, που δεν συμπεριλαμβάνεται στις πόλεις, που θα φιλοξενήσουν το Μουντιάλ του 2026.

Περισσότερα στο GOAL