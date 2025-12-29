Με μεγάλη θλίψη ο κυπριακός ποδοσφαιρικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Κωμοδρόμου, ο οποίος απεβίωσε χθες σε ηλικία 85 ετών.

Ο εκλιπών υπηρέτησε για πολλά χρόνια το ποδόσφαιρο της Κύπρου, τόσο ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ εκπροσωπώντας την Ένωση Νέων Παραλιμνίου, όσο και ως μέλος της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της ΚΟΠ, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής και το προσωπικό, εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Αναλυτικά:

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε για το θάνατο του Γιώργου Κωμοδρόμου ο οποίος απεβίωσε χθες σε ηλικία 85 ετών.

Ο εκλιπών διετέλεσε επί σειρά ετών μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ ως εκπρόσωπος της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου ενώ ήταν και μέλος της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων.

Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής και το προσωπικό της ΚΟΠ εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

*Στη φωτογραφία, ο Γιώργος Κωμοδρόμος δεξιά, σε εκδήλωση της Εθνικής Ανδρών στα μέσα της δεκαετίας του 1990, με το Γιάννο Ιωάννου και τον Ανδρέα Μιχαηλίδη».