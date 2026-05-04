Μπροστά σε ένα απρόσμενο οργανωτικό πονοκέφαλο βρίσκεται η διοίκηση της Ομόνοιας, καθώς το επίσημο αίτημα των πρασίνων για διεξαγωγή της μεγάλης φιέστας κατάκτησης του πρωταθλήματος στις 23 Μαΐου φαίνεται να προσκρούει στις αυστηρές διαδικασίες των Βουλευτικών Εκλογών της 24ης Μαΐου.

Σύμφωνα με έγκυρες δημοσιογραφικές πληροφορίες, το αίτημα της Ομόνοιας τέθηκε ήδη ενώπιον των αρμοδίων αρχών, με τον Γενικό Έφορο Εκλογών, Ελίκκο Ηλία, να εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτικός. Σε επικοινωνία που υπήρξε, ο κ. Ηλία ξεκαθάρισε πως πρόθεση του Υπουργείου Εσωτερικών είναι η πλήρης αποφυγή οποιασδήποτε μεγάλης αθλητικής ή άλλης συγκέντρωσης την προηγούμενη των εκλογών.

«Είναι επιθυμητό να μη διεξαχθούν εκδηλώσεις την παραμονή της κάλπης. Προσπαθούμε να αποτρέψουμε μια πανηγυρική φιέστα τέτοιου βεληνεκούς σε μια μέρα που θεωρείται “επίφοβη” για τη δημόσια τάξη και την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας», φέρεται να διεμήνυσε ο Έφορος, μετά από συνεννόηση που είχε και με τον Αρχηγό της Αστυνομίας.

Η θέση του Υπουργείου Εσωτερικών φαίνεται να βρίσκει σύμφωνους τη διεύθυνση του ΓΣΠ, την ΚΟΠ και την Αστυνομία, οι οποίοι αναγνωρίζουν τον κίνδυνο που ελοχεύει από τη συγκέντρωση χιλιάδων οπαδών την ίδια στιγμή που οι πολιτικές δραστηριότητες και συγκεντρώσεις απαγορεύονται βάσει νόμου (από τις 22 Μαΐου). Ήδη, για τον ίδιο λόγο, οι ποδοσφαιρικοί αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής έχουν μετακινηθεί για τις 22 Μαΐου, ώστε να διασφαλιστεί η απαραίτητη ηρεμία πριν την Κυριακή των εκλογών.

Το Υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνει ότι η 23η Μαΐου πρέπει να παραμείνει μια ημέρα ηρεμίας, με την Αστυνομία να δηλώνει αδυναμία να προστατεύσει ταυτόχρονα την προετοιμασία των εκλογικών κέντρων και μια μαζική αθλητική συγκέντρωση υψηλού κινδύνου.

Η επίσημη θέση της Ομόνοιας πάντως είναι όπως η διεξαγωγή της φιέστας πραγματοποιηθεί σε διαφορετική ημερομηνία, σε μέρα που δεν θα υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα, ώστε να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες άδειες για ήχο και φωτισμό.

Η ταυτόχρονη διεξαγωγή απονομής τίτλου και φιέστας την ίδια μέρα κρίνεται τεχνικά δύσκολη, γι’ αυτό και το πράσινο στρατόπεδο μελετά εναλλακτικές λύσεις που δεν θα έρχονται σε σύγκρουση με τις Εκλογές. Ωστόσο, δεν αποκλείεται τελικά να πραγματοποιηθεί τόσο η απονομή τίτλου, όσο και η μεγάλη γιορτή στις 10 Μαΐου.