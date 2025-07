Άλλη μια διάκριση κατέκτησε το επαγγελματικό Fiat Doblò Cargo, το οποίο αναδείχθηκε «Small Van of the Year» στα φετινά Auto Express New Car Awards 2025. Ένα βραβείο που επιβεβαιώνει την επιτυχημένη πορεία του στην κατηγορία των compact επαγγελματικών οχημάτων. Η διάκριση αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία καθώς ήρθε μόλις έναν χρόνο μετά την πλήρη ανανέωσή του, με φρέσκια σχεδίαση και προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά.

Η κριτική επιτροπή των Auto Express Awards αναφέρθηκε στην αποδοτικότητα και την τεχνολογική αναβάθμιση του νέου Doblò, επισημαίνοντας πως αποτελεί ιδανική λύση για μεταφορές, χάρη στις συμπαγείς του διαστάσεις, την ευελιξία του και τον πρακτικό εσωτερικό του σχεδιασμό. Ο αρχισυντάκτης του Auto Express, Paul Barker δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η πρόσφατη ενίσχυση σε αποδοτικότητα, τεχνολογία και στυλ έφερε το Doblò στην κορυφή της κατηγορίας του. Με τόσες επιλογές διαμόρφωσης σε κινητήρες και φορτία, υπάρχει έκδοση που καλύπτει κάθε επαγγελματική ανάγκη.»

Το Fiat Doblò διατίθεται σε δύο εκδόσεις μήκους – Standard με χώρο φόρτωσης 3,3 έως 3,8 m³ και Maxi με αυξημένη χωρητικότητα 3,9 έως 4,4 m³, προσφέροντας ευελιξία και πρακτικότητα για κάθε επαγγελματική ανάγκη.– με επιλογή μεταξύ πετρελαιοκίνητων και 100% ηλεκτρικών εκδόσεων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών επαγγελματιών και επιχειρήσεων.

Η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση E-Doblò προσφέρει αστική αυτονομία που φτάνει ακόμη και 390–412 χλμ, και ταχυφόρτιση που φτάνει στο 80% σε μόλις 30 λεπτά. Χάρη στην εξαιρετική μεταφορική ικανότητα που αγγίζει τα 800 kg (ή έως και 1.000 kg στις εκδόσεις με θερμικό κινητήρα), το Doblò παραμένει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα compact van της αγοράς.

Το εσωτερικό του Fiat Doblò έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την πρακτικότητα, την άνεση και την τεχνολογική υποστήριξη του επαγγελματία σε ευρυχωρία και εργονομία καθώς και τεχνολογική άνεση με τεχνολογίες όπως Σύστημα infotainment με οθόνη αφής 10″, υποστηρίζει Apple CarPlay & Android Auto™, Smartphone Station: Ενσωμάτωση κινητού στην κεντρική κονσόλα, με χειρισμό από το τιμόνι ή φωνητικές εντολές. ePTO (electric Power Take Off): Εσωτερική πρίζα για λειτουργία επαγγελματικού εξοπλισμού – ιδανική για κινητό συνεργείο. Ο βασικός εξοπλισμός του Fiat Doblò περιλαμβάνει αυτόνομο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης (AEB), αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, διατήρηση λωρίδας, έλεγχο τυφλού σημείου, υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα (Hill Start Assist), σύστημα παρκαρίσματος με αισθητήρες, έξι αερόσακους με έλεγχο ευστάθειας (ESC), καθώς και ειδοποίηση κόπωσης οδηγού.

Το Fiat Doblò με κινητήρα diesel προσφέρεται από την CiC Automasters Ltd από €19,250 + ΦΠΑ , ενώ η ηλεκτρική έκδοση E-Doblò διατίθεται από από €29,900 + ΦΠΑ.

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στον ίδιο θεσμό το Fiat Scudo απέσπασε τον τίτλο του “Highly Commended” στην κατηγορία των μεσαίων van, ενισχύοντας το κύρος της Fiat Professional στην ευρωπαϊκή αγορά ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων.