Η Toyota Gazoo Racing World Rally Team σημείωσε ακόμη μία εντυπωσιακή επιτυχία στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, κατακτώντας τη νίκη και τη δεύτερη θέση στο Ράλι Παραγουάης. Ένας αγώνας που έκανε φέτος το ντεμπούτο του στο WRC. Ο Sébastien Ogier πανηγύρισε την τέταρτη φετινή του νίκη, με τον Elfyn Evans να ολοκληρώνει το θρίαμβο της ομάδας στη δεύτερη θέση, ύστερα από μια δραματική τελευταία ειδική διαδρομή.

Ήταν η πρώτη επίσκεψη του WRC στην καρδιά της Νότιας Αμερικής, σε χωμάτινες διαδρομές αλλά με συνεχώς μεταβαλλόμενη πρόσφυση. Και αυτό αφού οι οδηγοί χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν το δύσκολο οδόστρωμα σε συνδυασμό με τη βροχή.

Ο Ogier, με τον συνοδηγό του Vincent Landais, βρέθηκε πίσω νωρίς, όταν ένα σπασμένο ελαστικό την Παρασκευή τους άφησε 36 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή. Ωστόσο, με εντυπωσιακή αντεπίθεση κατέκτησαν εννέα από τις 19 ειδικές διαδρομές, ανεβαίνοντας σταδιακά μέχρι τη δεύτερη θέση το Σάββατο. Η πρωτοπορία ήρθε όταν ο teammate τους, Kalle Rovanperä, είχε επίσης σπασμένο ελαστικό, χάνοντας πολύτιμο χρόνο.

Την Κυριακή, η εμπειρία του Ogier αποδείχθηκε καθοριστική. Παρά την ξαφνική βροχή στην Power Stage, διατήρησε ένα προβάδισμα 26,2 δευτερολέπτων, φτάνοντας στην 65η νίκη της καριέρας του και στην πρώτη του σε έδαφος της Νότιας Αμερικής. Πρόκειται επίσης για την ένατη φετινή επιτυχία της Toyota και την 102η συνολικά στην ιστορία της στο WRC, μια επίδοση που τη φέρνει ισόπαλη με τη Citroën στην κορυφή των κατασκευαστών.

Για τον Elfyn Evans και τον συνοδηγό του Scott Martin, η δεύτερη θέση είχε ιδιαίτερη αξία. Κατάφεραν να αποφύγουν τα μεγάλα προβλήματα για να πάρουν τη θέση στην τελευταία ειδική διαδρομή. Με τη θέση αυτή, ο Evans, αύξησε τη διαφορά του στην κορυφή της βαθμολογίας των οδηγών στους 7 βαθμούς από τον Rovanperä και στους 9 από τον Ogier. Ο Rovanperä με τον Jonne Halttunen, αν και περιορίστηκαν στην πέμπτη θέση γενικής μετά το πρόβλημα της Παρασκευής, συγκέντρωσαν πολύτιμους βαθμούς από το Super Sunday και το Power Stage, παραμένοντας δυνατά στη μάχη του τίτλου.

Στη WRC2, ο Oliver Solberg με GR Yaris Rally2 εντυπωσίασε, κατακτώντας τη νίκη ύστερα από επική αντεπίθεση με 12 συνεχόμενες νίκες ειδικών. Πλέον, προηγείται με 11 βαθμούς στη βαθμολογία της κατηγορίας.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της ομάδας, Juha Kankkunen, τόνισε: «Ήταν ένα ράλι γεμάτο ανατροπές. Ο Seb έδειξε εμπειρία και ταχύτητα, ενώ ο Elfyn έκανε εξαιρετική δουλειά για το 1–2. Παραμένουμε συγκεντρωμένοι, γιατί στο ράλι όλα μπορούν να αλλάξουν».

Μετά το Ράλι Παραγουάης, το WRC παραμένει στη Νότια Αμερική για το Ράλι Χιλής (11–14 Σεπτεμβρίου), έναν ακόμη απαιτητικό γύρο σε γρήγορες χωμάτινες διαδρομές.

Τελική κατάταξη:

1 Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR YARIS Rally1) 3h00m06.6s

2 Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR YARIS Rally1) +26.2s

3 Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) +27.2s

4 Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) +30.6s

5 Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR YARIS Rally1) +2m05.2s

6 Sami Pajari/Marko Salminen (Toyota GR YARIS Rally1) +3m35.5s

7 Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Toyota GR Yaris Rally2) +6m53.8s

8 Yohan Rossel/Arnaud Dunand (Citroën C3 Rally2) +7m16.3s

9 Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Škoda Fabia RS Rally2) +8m48.2s

10 Fabrizio Zaldivar/Marcelo Der Ohannesian (Škoda Fabia RS Rally2) +9m17.0s

Βαθμολογία οδηγών:

1 Elfyn Evans 198

2 Kalle Rovanperä 191

3 Sébastien Ogier 189

4 Ott Tänak 180

5 Thierry Neuville 150

6 Takamoto Katsuta 88

7 Adrien Fourmaux 71

8 Oliver Solberg 58

9 Sami Pajari 56

10 Grégoire Munster 21

Βαθμολογία κατασκευαστών:

1 TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team 513

2 Hyundai Shell Mobis World Rally Team 413

3 M-Sport Ford World Rally Team 143

4 TOYOTA GAZOO Racing WRT2 96