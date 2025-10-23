Η Volvo Cars γιορτάζει ένα σημαντικό επίτευγμα στην πορεία της προς την ηλεκτροκίνηση. Παρέδωσε το εκατομμυριοστό plug-in hybrid όχημά της στην αγορά Το ορόσημο αυτό επιβεβαιώνει τη στρατηγική της εταιρείας να εξελιχθεί σε πλήρως ηλεκτρική μάρκα μέσα στα επόμενα χρόνια, με τα υβριδικά μοντέλα να παίζουν κρίσιμο ρόλο στη μετάβαση αυτή.

Τα plug-in υβριδικά της Volvo (PHEV) εξακολουθούν να αποτελούν βασικό πυλώνα ανάπτυξης. Το πρώτο εξάμηνο του 2025, τα PHEV αντιπροσώπευαν το 23% των παγκόσμιων πωλήσεων της εταιρείας. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν εντυπωσιακά, από 46.000 μονάδες το 2019 σε περισσότερες από 177.000 το 2024, χάρη στη μεγάλη απήχηση των XC60 και XC90 Recharge σε όλες τις μεγάλες αγορές.

Το XC60 ήταν το πιο δημοφιλές plug-in hybrid στην Ευρώπη το 2024 και ηγέτης στην παγκόσμια premium κατηγορία για τρία συνεχή χρόνια, διατηρώντας την πρωτοκαθεδρία και το 2025. Μαζί με το XC90, που ανανεώθηκαν πλήρως το 2024, τα δύο SUV συνεχίζουν να ενισχύουν τη θέση της Volvo στις αγορές-κλειδιά.

New Volvo XC90 T8 – dynamic

Χάρη στη δυναμική ζήτηση, η Volvo διαθέτει σήμερα το υψηλότερο ποσοστό πωλήσεων PHEV επί του συνόλου των πωλήσεών της μεταξύ όλων των παραδοσιακών premium κατασκευαστών. Επιπλέον, η εταιρεία εμπλουτίζει τη γκάμα της με νέα υβριδικά μοντέλα, όπως το πρόσφατα λανσαρισμένο XC70 Plug-in Hybrid, το πρώτο μακράς εμβέλειας PHEV της μάρκας, με ηλεκτρική αυτονομία άνω των 200 χιλιομέτρων (κύκλος CLTC).

Η Volvo ήταν από τους πρώτους κατασκευαστές που επένδυσαν στα plug-in hybrids, παρουσιάζοντας το V60 Diesel PHEV το 2012. Ήταν το πρώτο μοντέλο που συνδύαζε κινητήρα diesel και ηλεκτροκίνηση. Για πολλά χρόνια, υπήρξε η μόνη μάρκα που πρόσφερε PHEV εκδόσεις σε ολόκληρη τη γκάμα της, αποδεικνύοντας τη συνέπεια της στρατηγικής της.

Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει πέντε plug-in hybrid μοντέλα (μεταξύ αυτών τα XC60, XC70, XC90, S60 και V60 Recharge) και έξι αμιγώς ηλεκτρικά, σχηματίζοντας ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο που καλύπτει κάθε ανάγκη και αγορά. Η συνύπαρξη των δύο τεχνολογιών προσφέρει στη Volvo ένα στρατηγικό πλεονέκτημα, επιτρέποντας στην εταιρεία να ικανοποιεί τόσο τους πελάτες που επιζητούν πλήρη ηλεκτροκίνηση όσο κι εκείνους που θέλουν ακόμη τη σιγουριά του θερμικού κινητήρα.

Με το ένα εκατομμύριο plug-in hybrids στους δρόμους, η Volvo επιβεβαιώνει ότι η δέσμευσή της για βιώσιμη κινητικότητα δεν είναι υπόσχεση αλλά πράξη σε εξέλιξη. Η πορεία προς το πλήρως ηλεκτρικό μέλλον είναι ήδη χαραγμένη και, όπως όλα δείχνουν, προχωρά με σταθερό ρυθμό και σκανδιναβική συνέπεια.