Ο Όμιλος Πηλακούτα φιλοξενεί στους εκθεσιακούς του χώρους σε όλες τις πόλεις το εμβληματικό Renault 4. Ένα μοντέλο που η Renault επανάφερε στη γκάμα της ως αμιγώς ηλεκτρικό και πλήρως δικτυωμένο, με σωρεία καινοτομιών και έτοιμο για καθημερινή χρήση. Το αυθεντικό σύμβολο γεννήθηκε ως απάντηση στις σαρωτικές κοινωνικές αλλαγές της δεκαετίας του 1960. Παρουσιάστηκε σαν πρωτότυπο το 2022 με την ονομασία 4EVER Trophy και τώρα ετοιμάζεται να κάνει την είσοδο του στην αγορά. Το Renault 4 E-Tech electric αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Renault για επίσπευση της ενεργειακής μετάβασης σε όλη την Ευρώπη, κάνοντας δημοφιλή και προσιτά τα ηλεκτρικά οχήματα.

Μπροστά ξεχωρίζει η κλειστή μπροστινή γρίλια και το μόνιμα φωτισμένο περίγραμμά με το σήμα της μάρκας να είναι επίσης φωτιζόμενο. Το πίσω μέρος διακρίνεται από τις σπορ και μοντέρνες γραμμές με τη χαρακτηριστική υπογραφή των LED φώτων, ενώ η σχεδίασή του παραπέμπει στο σχήμα κάψουλας του εμβληματικού εκείνου μοντέλου της δεκαετίας του ’60. Το ίδιο και για την οροφή που περιλαμβάνει και μπάρες οροφής.

Το καθόλα σύγχρονο εσωτερικό του Renault 4 E-Tech electric ενσωματώνει πληθώρα έξυπνων και χρήσιμων τεχνολογικών καινοτομιών.

Το Renault 4 E-Tech electric ενσωματώνει πλήθος τεχνολογιών, είτε πρόκειται για τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS) και ασφάλειας, είτε για το OpenR Link και το Reno, το επίσημο avatar της Renault, που προσφέρουν μοναδική εμπειρία οδήγησης και διαβίωσης στο εσωτερικό του. Διαθέτει τουλάχιστον 26 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και το My Safety Switch. Παράλληλα, συνδυάζει εξαιρετικό χώρο αποσκευών με αρθρωτή διαμόρφωση, που είναι κάτι νέο σε αυτήν την κατηγορία. Διαθέτει χωρητικότητα που φτάνει τα 420λίτρα, χαμηλό κατώφλι για εύκολη φόρτωση, έξυπνους αποθηκευτικούς χώρους, ένα αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα καθώς και μηχανισμό πλήρους αναδίπλωσης της πλάτης του καθίσματος του συνοδηγού – για πρώτη φορά σε ηλεκτρικό όχημα Renault! Ταυτόχρονα, η αυξημένη απόσταση από το έδαφος και το προηγμένο σύστημα ελέγχου πρόσφυσης Extended Grip, εξασφαλίζουν άνετη οδήγηση, τόσο σε άσφαλτο όσο και σε ανώμαλο οδόστρωμα.

Προσφέρεται σε δύο εκδόσεις μπαταρίας, το EV40 και EV52 απόδοσης 120 και 150 ίππων αντίστοιχα ενώ διατίθεται και σε τρία επίπεδα εξοπλισμού, Evolution, Techno και Iconic 4. Τέλος, το Renault 4 E-Tech electric εφοδιάζεται με έναν νέο αμφίδρομο φορτιστή AC 11 kW συμβατό με τεχνολογίες V2L (τροφοδοσία από το όχημα) και V2G (από όχημα σε δίκτυο). Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να μετατραπεί σε πηγή ενέργειας, ακόμη και να ενταχθεί στο οικοσύστημα, τροφοδοτώντας ηλεκτρική ενέργεια χωρίς άνθρακα πίσω στο δίκτυο.