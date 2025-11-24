Η Defender επιστρέφει δυναμικά στο χώρο των παγκόσμιων adventure challenges με το ολοκαίνουργιο Defender Trophy. Ένα θεσμό, άρρηκτα συνδεδεμένο με τα αυτοκίνητα της μάρκας, που συνδυάζει την αγωνιστική περιπέτεια με έναν μεγαλύτερο σκοπό. Αυτό της υποστήριξης δράσεων προστασίας της άγριας ζωής σε συνεργασία με τον οργανισμό Tusk. Η πρώτη προκριματική διοργάνωση ολοκληρώθηκε επί ιαπωνικού εδάφους και σηματοδότησε την επίσημη έναρξη ενός ταξιδιού που θα κορυφωθεί το 2026 στην Αφρική.

Η Ιαπωνία είχε την τιμή να φιλοξενήσει τον εναρκτήριο γύρο των προκριματικών. Είκοσι τέσσερις συμμετέχοντες έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό σε ένα διήμερο δοκιμασιών που απαιτούσε όχι μόνο φυσική δύναμη αλλά και στρατηγική σκέψη, ψυχραιμία και συνεργασία. Ο Naoki Imamura ήταν αυτός που ξεχώρισε και κέρδισε την πολυπόθητη θέση να εκπροσωπήσει την Ιαπωνία στον παγκόσμιο τελικό, όπου 34 συνολικά διαγωνιζόμενοι θα ζήσουν μια εμπειρία ζωής.

Οι δοκιμασίες περιλάμβαναν απαιτητικά σωματικά εμπόδια, μεταφορά και συναρμολόγηση εξοπλισμού, κατασκευή γεφυρών από κορμούς και σχοινιά, νυχτερινές αποστολές οδήγησης, αλλά και κατάβαση/ανάβαση απότομων κλίσεων. Κάθε άσκηση είχε σχεδιαστεί ώστε να δοκιμάζει στο έπακρο την αφοσίωση και την αποφασιστικότητα των συμμετεχόντων, αντικατοπτρίζοντας πλήρως τη φιλοσοφία της Defender: «να αγκαλιάζεις το αδύνατο».

Κεντρικό ρόλο στο Defender Trophy θα έχει το νέο Defender 110 Trophy Edition, το ιδιαίτερο expedition-ready μοντέλο που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τη διοργάνωση. Με νέα εντυπωσιακή απόχρωση Deep Sandglow Yellow, φόρο τιμής στα ιστορικά Camel Trophy events, το μοντέλο έκανε επίσημη εμφάνιση στη Μεγάλη Βρετανία, στο περίφημο Eastnor Castle. Εκεί, 38 παλαιοί συμμετέχοντες του Camel Trophy και εκατοντάδες φίλοι της διοργάνωσης είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη νέα Trophy Edition και να συμμετάσχουν σε μια ιστορική στιγμή: την παρέλαση των αυθεντικών Camel Trophy οχημάτων, με επικεφαλής τη σύγχρονη Defender.

Στον τελικό του 2026, οι 34 φιναλίστ θα κληθούν να αντιμετωπίσουν δύσβατα εδάφη, φυσικές δοκιμασίες ακραίων απαιτήσεων αλλά και στρατηγικά σενάρια που απαιτούν συνεργασία και γρήγορη σκέψη. Όλα θα γίνουν με ένα κοινό στόχο. Δηλαδή να ενισχυθούν τα προγράμματα προστασίας άγριας ζωής της Tusk στην Αφρική, συνδυάζοντας την περιπέτεια με έναν ουσιαστικό σκοπό.