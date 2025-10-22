Μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά αναμένονται σήμερα, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τις επόμενες μέρες αναμένεται πτώση στη θερμοκρασία.

Η πρόγνωση του καιρού:

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος ωστόσο από το μεσημέρι και μετά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα νότια παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ νεφώσεις που θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, κυρίως στα ορεινά. Την Παρασκευή και το Σάββατο, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό.

Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση κατά το τριήμερο, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.