Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως μεταβλητοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί παγετός.

Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα παράλια και αργότερα και στα ορεινά και το εσωτερικό. Την Τρίτη και την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση τη Δευτέρα και μη αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Τετάρτη, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.