ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Κωνσταντινίδου Αγγελική, Κυριάκου Μάτση 37. Έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς» & Α΄ Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δομετίου (γωνία), Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22261626.

Κολιού Άννα, Αγίας Παρασκευής 22Α. Δίπλα από νοσοκομείο «Απολλώνειο», Έγκωμη, τηλ. 22103884, 99383067.

Πετρίδης Μιχάλης, Αγίου Ιλαρίωνος 151ΑΒ. Απέναντι από αρτοποιείο «Ζορπάς», μετά τον κυκλικό κόμβο «BATA», Καϊμακλί, τηλ. 22524404.

Τσιελεπή Ελένη (Ελίνα), Λεωφ. Αγίου Γεωργίου 124. Απέναντι από πρατήριο καυσίμων STAR OIL, Ανθούπολη, Λακατάμια, τηλ. 22255588, 94068067.

Αγγελής Πέτρος, Λεωφ. Καντάρας 71. Απέναντι από αρτοποιείο «COSMOS», Συνοικισμός Κόκκινες, Στρόβολος, τηλ. 22324205.

Ραγκαβάς Ιωάννης, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 115. 100μ. από Β΄ Δημοτικό Σχολείο Λατσιών, απέναντι από ανθοπωλείο «Casa Di Fiori», Λατσιά, τηλ. 22486488, 22492717.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Δήμου Έλενα, Πάφου 2Β. Τέλος του αυτοκινητοδρόμου, απέναντι από «Είδη Υγιεινής Γιώτης Χρίστου», Ερήμη, τηλ. 25935873, 96657403.

Παναγίδου Παυλίνα, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 82Α. Κτήριο Κτηματολογίου, δίπλα από Κοινωνικές Ασφαλίσεις, δρόμος LIDL, Λεμεσός, τηλ. 25575777, 25257487.

Κέκκος Χαράλαμπος, Αγίας Φυλάξεως 202Α. Πλησίον κλινικής Χρυσοβαλάντου, Λεμεσός, τηλ. 25339810, 25752352.

Τοουλιά Παναγιώτα, Ναυπλίου 28. Έναντι Πολυκλινικής «Υγεία», Λεμεσός, τηλ. 25350829, 25715141.

Βασιλείου Ιωάννα, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 117, Πολυκατοικία «ΡΙΑΛΑΣ». Έναντι «MARIEL FASHION», Λεμεσός, τηλ. 25587780, 99444906.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Ζαχαρία Ζαχάρω, Λεωφόρος 1ης Απριλίου 87. 500μ. από υπεραγορά «Σπύρος», Αραδίππου, τηλ. 24322050.

Ραμίρεζ Λύδια, Λεωφ. Παπανικολή 31Α. Δρόμος Σταδίου Ανόρθωσης, Λάρνακα, τηλ. 24634390, 96323458.

Μουόσα Χασάν, Γρίβα Διγενή 60. Από τα φώτα τροχαίας Πυροσβεστικής προς νέο κτήριο ΑΗΚ (πλησίον Ελληνικής Τράπεζας), Λάρνακα, τηλ. 24400635, 96472961.

ΠΑΦΟΣ

Μανώλης Ευάγγελος, Αριστοτέλη Σάββα 49. Δρόμος νοσοκομείου προς Μεσόγη, Αναβαργός, τηλ. 26930599, 26943628.

Κύρου Χαριτίνη, Νεοφύτου Νικολαΐδη 18. 100μ. από τα νέα κυβερνητικά κτήρια προς Γεροσκήπου, Πάφος, τηλ. 26949219, 26945762.

Αλεξάντρου Γεωργίου Ορθοδοξία, Αρσινόης 9, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321745, 99214260.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Γέρημου Δέσποινα, Αγίου Δημητρίου 105, κατ. 1, Παραλίμνι, τηλ. 23730220.

Χριστοφίδου Νικολέττα, Πάνου Ιωάννου 2, Φρέναρος, τηλ. 23742270, 95967731.