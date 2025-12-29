Τζακάρτα: Πώς κατέληξε να είναι η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο με 42 εκατ. κατοίκους – Το παράδοξο της καθίζησης και των πλημμυρών ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΣΤΟ INTERNET newsroom