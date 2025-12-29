ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Πολυκάρπου Αννίτα, Λεωφ. Προδρόμου 21Α. Μεταξύ φώτων τροχαίας Γρίβα Διγενή («Χατζηκυριάκος») και πρώην υπουργείου Άμυνας, Λευκωσία, τηλ. 22664442, 99327642.
Παρανής Μιχάλης, Λυκαβηττού 28Δ. Δρόμος «Χρυσοβαλάντου», απέναντι από αρτοποιείο «Ζορπάς», Έγκωμη, τηλ. 22355715, 96777430.
Αγαπίου Ελένη, Λεωφ. Αμμοχώστου 19. Δρόμος ΣΟΠΑΖ, Αγλαντζιά, τηλ. 22314634, 22491526.
Κοντόπουλου Άννα, Περικλέους 15Β. Μεταξύ Λεωφ. Στροβόλου και Εξωτερικών Ιατρείων, Στρόβολος, τηλ. 22752927, 22879914.
Κυπριανού – Κόκκινου Δώρα, Χαραλάμπους Μούσκου 29Β. Κοντά στο Λύκειο Δασούπολης, Στρόβολος, τηλ. 22422470, 22428499.
Μαρκίδου Μικαέλλα, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 3, Λύμπια, τηλ. 22660089.
ΛΕΜΕΣΟΣ
Αγαθοκλέους Μάριος, Αντρέα Αραούζου 22. Πλησίον φώτων τροχαίας προς Βιομηχανική Ύψωνα (ενορία Αρχαγγέλου Μιχαήλ – Μονοβόλικο), Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25222988.
Παπαδοπούλου Ντίνα, Ν. Παττίχη 121. Πλησίον κυκλικού κόμβου Πολεμιδιών, Λεμεσός, τηλ. 25387216, 99826409.
Δημοφάνους Σταυρούλα (Σταύρη), Αγίας Φυλάξεως 91. Κάψαλος, 400μ. βορείως φώτων τροχαίας «Καφέ Παρί», έναντι «SPAVENTO», Λεμεσός, τηλ. 25393954, 25337731.
Παστελλάς Κώστας, Γλάδστωνος 88. Έναντι Ελληνικής Τράπεζας, Λεμεσός, τηλ. 25344040, 25727221.
Λεωνίδου – Γιασκουρή Αθηνούλα, Λεωφ. Κολωνακίου 43. Δίπλα από Υγειονομικό Κέντρο Λινόπετρας, Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25370440, 25381521.
ΛΑΡΝΑΚΑ
Πύριλλου Ηλιάνα, Πενταδακτύλου 57, περιοχή «Βεργίνα», Αραδίππου, τηλ. 24530004, 96180602.
Γεωργίου Λευτέρης, Λεωφ. Αγίων Αναργύρων 50. Πλησίον Τεχνικής Σχολής, Λάρνακα, τηλ. 24631390, 99533388.
Αποστολίδης Παύλος, Κοσμά Λυσιώτη 20. Τέρμα Ερμού προς παραλία, Λάρνακα, τηλ. 24627213, 24423271.
ΠΑΦΟΣ
Παναγιώτου Έλενα, Ιπποκράτους 21-23. Στην «Περβόλα», έναντι χρυσοχοείου «Μαρίας», Πάφος, τηλ. 26911886, 99474434.
Ερωτοκρίτου Άννα, Βασιλέως Στασίκου, κατ. 3, Προδρόμι, τηλ. 26652110, 97678977.
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
Καμηλάρης Ανδρέας, Κοραή 52. Απέναντι από το Λύκειο Παραλιμνίου, Παραλίμνι, τηλ. 23744160, 23743418.
Κούρτη – Στυλιανού Γρηγορία, Γρίβα Διγενή 12, Λιοπέτρι, τηλ. 23942566, 99321414.