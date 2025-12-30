ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Σάββα Χρήστος, Λεωφ Αθαλάσσης 146Α. Δίπλα από το κομμωτήριο «10 ΤΟ GO», Στρόβολος, τηλ. 22514131, 22356369.

>Φλιός Κωνσταντίνος – Αγαθόνικος, Λυκαβηττού 9ΑΒ. 100μ. από το αρτοποιείο «Χρυσοβαλάντου», Αρχάγγελος, Λακατάμια, τηλ. 22383838, 96171370.

>Σιαλή Ειρήνη, Στροβόλου 13. Απέναντι από εκκλησία Κωνσταντίνου και Ελένης, Τσέρι, τηλ. 22330332.

>Κιουρτσίδου Αφροδίτη, Λεωφ. Λάρνακας 24-26, κατ. Γ&Δ. Πλησίον Jaguar Pilakouta, απέναντι από το αρτοποιείο «Λαδάς», Λευκωσία, τηλ. 22760333, 99601099.

>Κυριακούδης Νικόλα, Προδρόμου 113. Δίπλα από το πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ, Στρόβολος, τηλ. 22542421.

>Αντωνίου Ιωάννης, Γιάννου Κρανιδιώτη 64, Λατσιά, τηλ. 22481370, 22481233.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Νικολάου Ράνια, Βασιλέως Παύλου 53. Νότια από φώτα τροχαίας «Προβίτα» και κτήριο CYTA, Λεμεσός, τηλ. 25567567, 99814805.

>Παύλου Ελένη, Νίκου Παττίχη 50. Δρόμος Πολεμιδιών, 100μ. απέναντι από πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ, Λεμεσός, τηλ. 25338831, 99305036.

>Πραστίτη Ελένη, Αγίας Φυλάξεως 154. Απέναντι από φρουταρία «Λιμνιά», Λεμεσός, τηλ. 25383120, 25735573.

>Καλότυχου Έλση, Ανεξαρτησίας 30. Πλησίον παραλιακού δρόμου, Λεμεσός, τηλ. 25360160, 25384714.

>Παναγή Χρίστος, Αριάδνης 7. Μεταξύ κινηματογράφου «Cineplex» και υπεραγοράς «Μετρό», Μουτταγιάκα, τηλ. 25320300, 97601061.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Ευθυμίου Έλενα, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 111. Πλησίον κυκλικού κόμβου βιομηχανικής Αραδίππου – 200μ., Αραδίππου, τηλ. 24727232, 99023693.

>Παναγιώτου Μικαέλλα, Λεωφ. Παπανικολή 39. Απέναντι από το Στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος» (Ανόρθωσης), Λάρνακα, τηλ. 24251166, 24663635.

>Παπαδοπούλου Λίζα, Φανερωμένης 143. Έναντι Αποθήκης «Σόλων Νεοφύτου», Λάρνακα, τηλ. 24654380, 24624699.

ΠΑΦΟΣ

>Μανώλης Ευάγγελος, Αριστοτέλη Σάββα 49. Δρόμος νοσοκομείου προς Μεσόγη, Αναβαργός, τηλ. 26930599, 26943628.

>Σταυρινού Χρυσάνθη, Βασιλέως Στασιοίκου 1, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26654290, 99983021.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Στυλιανού Στέλλα, Νίκου Ψαρά (Σταδίου) 76, κατ. 1. Απέναντι από ταβέρνα «Ρόπας», Παραλίμνι, τηλ. 23822007, 97922472.

>Γερολέμου Πετρούλα, Αχυρώνα 2, Αυγόρου, τηλ. 23922931.