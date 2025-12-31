ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Νικολάου – Πήτερ Ανδρέας, Αγίου Ανδρέα 12. 100μ. από την εκκλησία Παλουριώτισσας προς Άγιο Αντώνιο, δίπλα από λουκουμάδες «Μιχαλάκης», Λευκωσία, τηλ. 22430032, 22424078.

Κόκκινος Τάσος, Χρυσάνθου Μυλωνά 13. Πάροδος λεωφόρου Λεμεσού και Αρμενίας, μεταξύ «Pahit ice» και κτηρίου Τσεριώτη (πρώην «Unicars»), Στρόβολος, τηλ. 22777117, 99086602.

Μένοικος Κυριάκος, Λεωφ. Κυρηνείας 53. Συνοικισμός Πλατύ Αγλαντζιάς, πλησίον εισόδου «Σκαλί Αγλαντζιάς», Αγλαντζιά, τηλ. 22005704.

Γκομπριάλ Ναμπίλ Γιάννης, 28ης Οκτωβρίου 28Β&Γ. Έναντι κινηματογράφου «Οθέλλος», Έγκωμη, τηλ. 22590447, 22819910.

Τιμινή Αντωνία, Αγίου Στυλιανού 34Ε. Απέναντι από την εκκλησία και το Γυμνάσιο Αγίου Στυλιανού, Λακατάμια, τηλ. 22322225.

Μπαλανάσιος Άνη, Ανεξαρτησίας 1, Λύμπια, τηλ. 22524387.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Χρυσοστομίδης Σωτήρης, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 13. Από τα φώτα τροχαίας εκκλησίας Αγ. Γεωργίου προς κέντρο χωριού, Ύψωνας, τηλ. 25349349, 99810820.

Γεωργούδης Αντρέας, Αγίας Σοφίας 21. Βόρεια από τα φώτα τροχαίας Αγίας Σοφίας (δρόμος «Προόδου»), απέναντι από το κατάστημα «Πισσούριος», Λεμεσός, τηλ. 25442323, 99448813.

Νικηφόρου Χριστίνα, Σπύρου Κυπριανού 18Α. Ανατολικά διασταύρωσης Νίκου Παττίχη με Σπύρου Κυπριανού, απέναντι από «Mega Electric», Λεμεσός, τηλ. 25320042.

Παχουμής Μιχάλης, Αγίας Φυλάξεως 56. 200 μ. βόρεια φώτων τροχαίας «Τζαμούδας», έναντι πρατηρίου καυσίμων ENI, Λεμεσός, τηλ. 25374449, 25721781.

Θεοχαρίδου Μαρία, Γρίβα Διγενή 66Β. Πλησίον Κρησφυγέτου, Λεμεσός, τηλ. 25581456, 25584464.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Αντωνίου Φλώρα, Γρηγόρη Αυξεντίου 9-10, Λειβάδια, τηλ. 24322868, 97810079.

Λάμπη Μαρία, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ & Γρηγ. Αυξεντίου 2, «Ακάμια Centre», κατ. 9, Λάρνακα, τηλ. 24626447, 24361185.

Ζόππος Κωνσταντίνος, Λεωφ. Φανερωμένης 122. Έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς», Λάρνακα, τηλ. 24622810, 24651003.

ΠΑΦΟΣ

Νικολαΐδου Κωνσταντία, γωνία Νίκου Νικολαΐδη και Γεωργίου Χ. Ιωαννίδη, κατ. 5, «Elysia Park», «Pafilia» (περιοχή «Universal»), Πάφος, τηλ. 26935642, 26933793.

Πολάτογλου Σκεύη, Ακαμαντίδος 25. 200μ. από περίπτερο «Time Out» και αρτοποιείο «Ζορπάς» προς Χλώρακα, Πάφος, τηλ. 26955255, 99972984.

Γαβριήλ Γιάννης, Μακαρίου Γ΄ 11, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321167, 99413411.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Γιάλλουρος Πανίκος, 1ης Απριλίου 184. Απέναντι από την υπεραγορά «Σκλαβενίτης», Παραλίμνι, τηλ. 23825979, 23744771.

Προκοπίου Άνδρη – Παναγιώτα, Μακαρίου Γ΄ 36, Δερύνεια, τηλ. 23730725.