Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται από αύριο. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, κυρίως από μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, για να ενισχυθούν σύντομα και να καταστούν μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και το απόγευμα παροδικά στα παράλια μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ταραγμένη, ενώ στα νοτιοδυτικά, τα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να είναι ενισχυμένοι και θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ, παροδικά στα παράλια μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ και αργότερα στα νοτιοδυτικά, στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, μέχρι σφοδροί, 6 με 7 Μποφόρ. Η θάλασσα στα νότια και τα ανατολικά θα είναι ταραγμένη μέχρι κυματώδης, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 12 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές οι οποίες πιθανό να συνοδεύονται από βροντές. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Την Παρασκευή ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η μεμονωμένη καταιγίδα. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο, για να κυμανθεί έτσι κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ το Σάββατο δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή. Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 22 εκατοστά.