Χαμηλή πίεση επηρεάζει παροδικά την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη. Στο μετεξύ, το Τμήμα Μετεωρολογίας εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση, με ισχύ μέχρι τις 5 το απόγευμα του Σαββάτου. Συνδυασμός βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων θα επηρεάσουν κατά διαστήματα την Κύπρο, αρχικά τα δυτικά και στη συνέχεια και τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει και χαλάζι, ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η ένταση της βροχής είναι πιθανό τοπικά να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι, ενώ στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Μετά το μεσημέρι, αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα παράλια, ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται παροδικά τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα καταστεί λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος. Την Τρίτη, ο καιρός θα καταστεί σταδιακά συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές, ενώ κατά τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει άνοδο και μη αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Τρίτη, για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 15 εκατοστά.