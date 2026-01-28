Χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα σκόνη. Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, σε ισχύ βρίσκεται μέρχρι τις 8:00 το πρωί κίτρινη προειδοποίηση για συνδυασμό βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων.

Σήμερα ο καιρός θα είναι τοπικά κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι ενώ στα ψηλότερα ορεινά πιθανό να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ για να καταστούν μέχρι το απόγευμα κυρίως βορειοδυτικοί, γενικά μέτριοι 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη αλλά σταδιακά θα καταστεί ταραγμένη και στα δυτικά μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και δεν αποκλείεται να πέσουν τοπικά ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη αλλά στα δυτικά θα είναι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 11 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 9 στα υπόλοιπα παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στα ψηλότερα ορεινά πιθανό να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 27 εκατοστά.