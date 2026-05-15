ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Χριστοδουλίδης Χάρης, Ανδρέα Αβρααμίδη 49. Πλησίον νοσοκομείο «Αρεταίειο», Δασούπολη, Στρόβολος, τηλ. 22879747.

Αγγελή Ελένη, Ανθουπόλεως 60. Στον κυκλικό κόμβο για «Nicosia Mall», έξοδος για Λακατάμια, στα πρώτα φώτα τροχαίας αριστερά, Λακατάμια, τηλ. 22252324.

Ριζάκου Μαρία, Αρμενίας 5Α. Aρχή Λεωφ. Αρμενίας κοντά στα φώτα τροχαίας με Λεωφ. Λεμεσού, Στρόβολος, τηλ. 22333670, 96208285.

Κούτρουλος Θεοχάρης, 28ης Οκτωβρίου 42Α. Δρόμος παγωτών, Έγκωμη, τηλ. 22350091, 22721945.

Λύμπουρας Χαράλαμπος, Λεωφόρος Τσερίου 229. Kατάστημα κάτω από την «Green Dot», Στρόβολος, τηλ. 22524919, 99278255.

Καλλιτσιώνη Μαρία, Λεωφ. Δημήτρη Χριστόφια (πρώην Λεωφ. Γερίου), Γέρι, τηλ. 22575226, 22533447.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Πετρίδης Άριστος, Πάφου 5, πολυκατοικία «Προβίτα», Λεμεσός, τηλ. 25564219, 25770448.

Καραγιάννης Χαράλαμπος, Πέτρου Τσίρου 41 & Λεκορπουζιέ. 150μ. βόρεια από «Debenhams Apollon», Λεμεσός, τηλ. 25336176, 25394850.

Κοτζιαμάνη Μόρφω, Σπύρου Κυπριανού 9. Πλησίον διασταύρωσης Σ. Κυπριανού & Ν. Παττίχη (ανατολικά), Λεμεσός, τηλ. 25336337, 99551982.

Γρηγορίου Μιλτιάδης, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 18Α, «Stamatiou Center B». Δρόμος Μέσα Γειτονίας, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25717107, 99071717.

Κετσιμπάσης Αναγνώστης, Ρενάτου Καρτεσίου 12. 100μ. βορείως κυκλικού κόμβου Μέσα Γειτονιάς, προς Δημαρχείο Αγ. Αθανασίου, πλησίον αρτοποιείου, Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25326600, 99903900.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Βέρνη Λένια, Γιάννου Κρανιδιώτη 31-33. Μεταξύ Τροχαίας & Κτηνιατρείου, Λάρνακα, τηλ. 24638470, 24533055.

Βάρδα Άντρεα, Αθηνών 1, διαμ. Κ4-7, «Elmenteita Complex». Απέναντι από την πολυκατοικία «Μαρσέλλου», Ορόκλινη, τηλ. 24727374.

Παπανδριανός Σπυρίδων, Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 40. Έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης, κάτω από κλινική δρα Σίμου Κυριακίδη, Λάρνακα, τηλ. 24400450, 24651003.

ΠΑΦΟΣ

Ροΐδη Σοφία, Αγίων Αναργύρων 21. Έναντι εκκλησίας Αγίων Αναργύρων, Κάτω Πάφος, τηλ. 26221300, 26931985.

Κοκκίνου Δωροθέα, Γρίβα Διγενή 51, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26322220, 97680660.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Λοΐζου Παναγιώτης, Γεωργίου Γουρουνιά (Λεωφ. Γρίβα Διγενή) 150, Παραλίμνι, τηλ. 23821368, 23823608.

Μαρίνου Παρασκευή, Δημοκρατίας 20Δ. Κύριος δρόμος Σωτήρας – Λιοπετρίου, Σωτήρα, τηλ. 23743636.