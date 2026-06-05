ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Σεργίου Δώρα, Δελφών 18. Από μετόχι Κύκκου προς Άγιο Δομέτιο, μετά τη ρωσική πρεσβεία, Λευκωσία, τηλ. 22775613, 22778449.

>Σπανός Νικόλας, Θεσσαλονίκης 1Δ. Δίπλα από υπεραγορά «ΜΕΤΡΟ» (Πλατύ), Αγλαντζιά, τηλ. 22337761, 99337761.

>Φέσια Ήβη, Λεωφ. Τσερίου 173Γ. Μεταξύ κυκλικού κόμβου Τσερίου και LIDL, Στρόβολος, τηλ. 22321499, 99042275.

>Αμπαρτσουμιάν Ρόμπερτ, Τζον Κένεντι 46Β. Μετά το «Akis Express», πηγαίνοντας προς λεωφ. Νίκης, Λευκωσία, τηλ. 22495009.

>Μούγης Μάριος, Ανδροκλέους 15Β, Πολυκατοικία «ΑΜΑΡΑΛ 13». Έναντι «Μεγάρου Αλήθειας», Λευκωσία, τηλ. 22763575, 97763300.

>Παστέλλη Ελένη, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 33 I&Θ. Δίπλα από το «Coffee Island», απέναντι από «CYTACOM SOLUTIONS» και «AELIOTIS», Λατσιά, τηλ. 22574573, 99375857.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Θρασυβούλου Άννα, Λεωφόρος Πάφου 29Α. Πλησίον φώτων τροχαίας Ομονοίας, απέναντι από «Γύρος ο Σαλονικιός», Λεμεσός, τηλ. 25572303, 97913993.

>Καρόζου Αργυρώ, Μαρίνα Λεμεσού, κατάστημα «ΤΡΑΚΑΣΟΛ». Στην είσοδο της μαρίνας, Λεμεσός, τηλ. 25104044.

>Ζαΐμη Μαριάννα, Πέτρου Τσίρου 35, κατ. 2. 140μ. βόρεια του πολυκαταστήματος «ERA Apollon», περιοχή «Naafi», Λεμεσός, τηλ. 25770727, 99933342.

>Αθανασοπούλου Ηλέκτρα, Λεωφ. Μακαρίου 284, κατ.1&2. Έναντι Ελληνικής Τράπεζας, Εναέριος, Λεμεσός, τηλ. 25323636, 97833397.

>Χριστοφόρου Νεοφύτα, Χριστάκη Κράνου 58. Από κυκλικό κόμβο Γερμασόγειας προς κέντρο πόλης, 1ο φανάρι αριστερά, στα 50μ. αριστερά, Γερμασόγεια, τηλ. 25338700, 99613235.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Σεργίου Ανδρέας, Αρχ. Μακαρίου 9. Πλησίον Αστυνομικού Σταθμού, Λάρνακα, τηλ. 24623110, 24530445.

>Ανδρέου Δέσποινα, Λεωφ. Αρτέμιδος 30. Πλησίον φώτων τροχαίας Φανερωμένης, Λάρνακα, τηλ. 24656884, 24361084.

>Χριστοφόρου Ανδρέας, Λαρίσης 21. Καμάρες, προς Λεμεσό, 400μ. μετά από τον κινηματογράφο «Cineplex», Λάρνακα, τηλ. 24364270, 24646753.

ΠΑΦΟΣ

>Ταλιώτου Μαρία, Αλεξάνδρου Παπάγου 57. Κυκλικό κόμβος Τεχνικής Σχολής προς «RIO CINEMA», Πάφος, τηλ. 26910276, 26932950.

>Ερωτοκρίτου Άννα, Βασιλέως Στασίκου, κατ. 3, Προδρόμι, τηλ. 26652110, 97678977.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Κύζας Παναγιώτης, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 82, Παραλίμνι, τηλ. 23823270, 23823308.

>Κούρτη – Στυλιανού Γρηγορία, Γρίβα Διγενή 12, Λιοπέτρι, τηλ. 23942566, 99321414.