Ο Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, καθηγητής Κώστας Γουλιάμος, εκλέγηκε από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών ως Αντιπρόσωπος της Κύπρου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, 2024.

Σύμφωνα με το καταστατικό και τους κανονισμούς, έγιναν εκλογές για την ανάδειξη των Αντιπροσώπων των χωρών από τις οποίες προέρχονται τα Τακτικά Μέλη της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών.

Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών έχει περίπου 2.000 μέλη απ’ όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και 26 που είναι κάτοχοι βραβείου Nobel.

