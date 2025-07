Η Καθ. Elizabeth Johnson παρουσιάζει τη δυνα μική πορεία της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σε Κύπρο και Γερμανία.

Οι εξελίξεις και οι επιτυχίες στις Ιατρικές Επιστήμες στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ραγδαίες και πολύ συχνά στην επικαιρότητα. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα;

Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (EUC) αποτελεί ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα αριστείας στις Ιατρικές Επιστήμες και στις Επιστήμες Υγείας και Ζωής στην Ευρώπη. Με παρουσία 12 ετών στην Κύπρο και 3 ετών στη Φρανκφούρτη, το EUC προσφέρει συνολικά 29 προγράμματα σπουδών στον τομέα των Ιατρικών Επιστημών και των Επιστημών Υγείας και Ζωής, τα 13 εκ των οποίων προσφέρονται κατ’ αποκλειστικά στην Κύπρο από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Είμαστε σήμερα, το μοναδικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο που παρέχει πλήρες φάσμα σπουδών στις Ιατρικές Επιστήμες, με προγράμματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής-το μοναδικό στην Κύπρο- και Κτηνιατρικής.

Ποιότητα με Παγκόσμια Αναγνώριση

Η Ιατρική Σχολή έχει αποκτήσει σταθερή φήμη για την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε διεθνές επίπεδο. Το όραμά μας είναι σαφές: να δημιουργήσουμε τους αυριανούς ηγέτες στον τομέα της ιατρικής μέσω της δέσμευσης μας για αριστεία στην εκπαίδευση, την έρευνα, τη φροντίδα των ασθενών και τη συμμετοχή στα κοινά. Η Ιατρική Σχολή του EUC είναι διεθνώς αναγνωρισμένη, με διαπίστευση δια μέσου του World Federation for Medical Education (WFME) και 5 QS Stars από τον διεθνούς φήμης οργανισμό QS TOP UNIVERSITIES – η υψηλότερη διάκριση για πανεπιστήμιο στην Κύπρο και την Ελλάδα. Σύμφωνα με το THE World University Rankings by Subject 2025, το EUC κατατάσσεται στα 501–600 κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως για την Ιατρική, Οδοντιατρική και τις Επιστήμες Υγείας.

Ποια είναι τα οφέλη για τους φοιτητές από το παγκόσμιο δίκτυο συνεργασιών του EUC;

Χάρη στο ισχυρό διεθνές προφίλ και το εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών μας, προσφέρουμε στους φοιτητές μας εξαιρετικές ευκαιρίες για κλινική και ερευνητική εμπειρία σε παγκοσμίου κύρους ιδρύματα. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται το Oxford University, το Shriners Hospital for Children (ΗΠΑ), το Imperial College London, το Johns Hopkins University (ΗΠΑ) και ερευνητικά εργαστήρια Νομπελιστών επιστημόνων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι κορυφαίοι διεθνείς επιστήμονες και κάτοχοι Βραβείων Νόμπελ συμμετέχουν ενεργά στο ακαδημαϊκό οικοσύστημα του EUC ως επίτιμοι καθηγητές και προσκεκλημένοι ομιλητές. Παράλληλα, το EUC διατηρεί στρατηγικές συνεργασίες με νοσοκομεία και κλινικές στην Κύπρο και το εξωτερικό, εξασφαλίζοντας στους φοιτητές Ιατρικής άμεση πρόσβαση σε ποιοτική και βιωματική κλινική εκπαίδευση.

Μέσω του προγράμματος Clinical Fellowships, οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα περαιτέρω εξειδίκευσης υπό την καθοδήγηση κορυφαίων επιστημόνων, ενισχύοντας την επαγγελματική τους πορεία.

Γιατί στη Φρανκφούρτη, ποια τα διδάγματα και ποιες οι προκλήσεις;

Η ίδρυση του Παραρτήματος της Ιατρικής Σχολής στη Φρανκφούρτη πριν από τρία χρόνια ανταποκρίθηκε στην αυξανόμενη ζήτηση για το διακεκριμένο Πτυχίο Ιατρικής (MD) του EUC από φοιτητές της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, καθώς και στην παγκόσμια ανάγκη για νέους γιατρούς. Η επέκταση αυτή αποτελεί κορυφαία έκφραση της δέσμευσης του EUC για διεθνή ακαδημαϊκή παρουσία.

Παρά τις προκλήσεις, το εγχείρημα βασίστηκε στις θεσμικές μας δυνάμεις, στο αξιόπιστο ιστορικό μας και στην ενεργή διεθνή συμμετοχή μας. Η υλοποίησή του απαιτούσε σχολαστικό σχεδιασμό, αυστηρή τήρηση κανονισμών και λεπτομερή κατανόηση των ρυθμιστικών πλαισίων της Κύπρου και της Γερμανίας. Η ίδρυση του Παραρτήματος αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής μας για εξωστρέφεια και παγκόσμια ανάπτυξη.

Το Παράρτημα της Ιατρικής Σχολής στη Φρανκφούρτη σηματοδοτεί ένα ιστορικό ορόσημο για την κυπριακή πανεπιστημιακή εκπαίδευση, καθώς είναι το πρώτο πανεπιστήμιο της χώρας που αναπτύσσεται στο εξωτερικό. Αποδεικνύει τις δυνατότητες της Κύπρου στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ανοίγει νέους ορίζοντες για διεθνή επιρροή.

Οι φοιτητές του Παραρτήματος επωφελούνται από απαράμιλλες ευκαιρίες για ακαδημαϊκή και κλινική αριστεία. Καθοριστικός παράγοντας της επιτυχίας είναι η δημιουργία ισχυρών συνεργασιών με κορυφαία νοσοκομεία, μεταξύ άλλων: το St. Elizabethen, το Νοσοκομείο Ερυθρού Σταυρού και το Νοσοκομείο Maingau, τα οποία παρέχουν στους φοιτητές πρακτική εκπαίδευση από το πρώτο εξάμηνο, σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους.

Αυτή η εμπειρία ενίσχυσε τις γνώσεις μας και επιβεβαίωσε ότι, με πίστη στο θεσμικό μας όραμα, αξιοποίηση των δυνατοτήτων μας και ευθυγράμμιση με τα διεθνή πρότυπα, μπορούμε να ξεπεράσουμε ακόμη και τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Τα προγράμματα Ιατρικών Επιστημών του EUC είναι πρότυπο διεθνοποίησης, με το 80% των φοιτητών να προέρχονται από το εξωτερικό.

Το ταξίδι της Φρανκφούρτης υπογραμμίζει τη σημασία της στρατηγικής ευθυγράμμισης, της ανθεκτικότητας και της αφοσίωσης στην αριστεία, αποδεικνύοντας την πίστη μας στη μεταμορφωτική δύναμη της παγκόσμιας εκπαίδευσης.

Με τον ανταγωνισμό να αυξάνεται, τι προσφέρει το EUC που το κάνει να ξεχωρίζει;

Το EUC προσφέρει μια ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη φοιτητική εμπειρία, που συνδυάζει σύγχρονες υποδομές, πρακτική εκπαίδευση σε μικρές ομάδες, πολιτική «ανοιχτών θυρών» με ακαδημαϊκούς και κλινικούς συμβούλους, καθώς και μια ζωντανή διεθνή κοινότητα. Καθοριστικό ρόλο σε αυτήν την εμπειρία παίζει το υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό και κλινικό προσωπικό του πανεπιστημίου, το οποίο προσφέρει εμπνευσμένη καθοδήγηση και μεταδίδει τεχνογνωσία αιχμής.

Η ακαδημαϊκή υποστήριξη, η ψυχολογική ενδυνάμωση, η επαγγελματική συμβουλευτική και η ενεργή φοιτητική ζωή συνθέτουν ένα δυναμικό περιβάλλον μάθησης που αντανακλά τη φιλοσοφία του EUC. Το πανεπιστήμιο δεν εκπαιδεύει απλώς μελλοντικούς επαγγελματίες υγείας — διαμορφώνει ηγέτες με παγκόσμια επιρροή.

Σε ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό διεθνές τοπίο, το EUC ξεχωρίζει ως μια ακαδημαϊκή επιλογή κορυφαίων προδιαγραφών, που προετοιμάζει τους φοιτητές για τις προκλήσεις της παγκόσμιας υγειονομικής πραγματικότητας του αύριο.