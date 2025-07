Την σημαντική επίδραση της Coca-Cola HBC Κύπρου στην κυπριακή οικονομία και κοινωνία, επιβεβαιώνει η μελέτη της EY Cyprus Advisory Services Ltd, για το Κοινωνικό και Οικονομικό Αποτύπωμα της εταιρίας για το 2024, η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης με προμηθευτές και πελάτες της εταιρίας και θεσμικούς φορείς.

Η μελέτη εξετάζει τη συμβολή της Coca-Cola HBC Κύπρου στην οικονομία και την απασχόληση και όπως αποτυπώνεται, το παραγωγικό μοντέλο της εταιρίας δημιουργεί μαζί με τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους ανθρώπους της και χιλιάδες επιχειρήσεις, μία ανθεκτική, ευέλικτη και βιώσιμη αλυσίδα αξίας που αφήνει ένα θετικό αντίκτυπο στη χώρα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, η συνολική συνεισφορά της αλυσίδας αξίας που δημιουργεί στην Κύπρο για το 2024 αποτυπώνεται ως εξής:

Για την οικονομία:

• €77,9 εκατομμύρια η επίδραση στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας (0,3% του ΑΕΠ).

• Για κάθε €1 προστιθέμενης αξίας της Coca-Cola στην Κύπρο δημιουργούνται συνολικά €3,3 στην κυπριακή οικονομία.

Για την απασχόληση:

• Για κάθε 1 άμεση θέση εργασίας στην Coca-Cola HBC Κύπρου, δημιουργούνται άλλες 5 στην κυπριακή οικονομία.

• Υποστηρίζει 1365 συνολικές θέσεις εργασίας (0,3% της συνολικής απασχόλησης στη χώρα)

Η εταιρεία εκπροσωπεί το 41% του κύκλου εργασιών και απασχολεί το 21% των εργαζόμενων του κλάδου στον κλάδο των ποτών. Επιπλέον συνεργάζεται με πάνω από 750 τοπικούς προμηθευτές, στηρίζοντας την τοπική παραγωγή και το τοπικό εμπόριο, και παράγει στα 3 εργοστάσια της στην Κύπρο πάνω από το 60% των προϊόντων που διανέμει.

Στην εκδήλωση παρέστη ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γιάννης Παναγιώτου εκπροσωπώντας τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους του: «Συγχαίρω θερμά για τη σημερινή εκδήλωση και τη συμβολή σας στη μεγάλη συλλογική προσπάθεια για μία ακόμα πιο ισχυρή οικονομία. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η Coca-Cola HBC Cyprus θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται με επιτυχία και συνέπεια, όπως το έχει πράξει επανειλημμένα μέχρι σήμερα, δημιουργώντας ένα ισχυρό παράδειγμα προς μίμηση για το σύνολο του παραγωγικού συνόλου της χώρας μας.»

Ο Svetoslav Atanasov, Γενικός Διευθυντής, της Coca-Cola HBC για Ελλάδα και Κύπρο, δήλωσε: «Είμαι περήφανος για την μακρόχρονη πορεία μας στην Κύπρο για πάνω από 7 δεκαετίες, έχοντας μία παραγωγική δραστηριότητα με σημαντικό θετικό αποτύπωμα για τη χώρα. Έχουμε θεμελιώσει μία σχέση εμπιστοσύνης, που δημιουργεί αξία που μένει στην Κύπρο. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες μας, πελάτες και προμηθευτές, αλλά και τους Κύπριους καταναλωτές για την εμπιστοσύνη τους. Μαζί στηρίζουμε την οικονομία και την απασχόληση, έχοντας θετική επίδραση και ανοίγοντας ορίζοντες για ένα καλύτερο μέλλον».

Ο Γιώργος Πριφτάκης, Διευθυντής Πωλήσεων της Coca-Cola HBC Κύπρου, δήλωσε: «Είμαστε μια Κυπριακή εταιρεία, μέλος του Ομίλου Coca-Cola HBC και στρατηγικός συνεργάτης της The Coca-Cola Company. Είμαστε μία εταιρία εστιασμένη στην ανάπτυξη με ένα παραγωγικό και εμπορικό μοντέλο βαθιά ριζωμένο στη χώρα. Μαζί με τους τοπικούς προμηθευτές, συνεργάτες, χιλιάδες επιχειρήσεις και τους ανθρώπους μας, δημιουργούμε μια αλυσίδα αξίας με σημαντικό αποτύπωμα. Μία αλυσίδα αξίας που έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Η αξία που δημιουργούμε μαζί μένει στην Κύπρο και αυτό ακριβώς αποτυπώνει η μελέτη της ΕΥ Cyprus.»

Η μελέτη εκπονήθηκε από την EY Cyprus Advisory Services Ltd με βάση τα οικονομικά στοιχεία για το 2024, από την Coca-Cola HBC Κύπρου. Η έκθεση για το Κοινωνικό και Οικονομικό Αποτύπωμα της Coca-Cola HBC Κύπρου είναι διαθέσιμη εδώ

Σχετικά με τη Coca-Cola HBC Κύπρου

Εστιασμένη στην ανάπτυξη, η Coca-Cola HBC Κύπρου είναι μια εταιρεία καταναλωτικών αγαθών μέλος του Ομίλου Coca-Cola HBC και στρατηγικός συνεργάτης της The Coca-Cola Company. Μέσω των εγκαταστάσεών της στην Κύπρο, οι οποίες περιλαμβάνουν τρεις γραμμές παραγωγής, δύο μονάδες διανομής και πέντε γραφεία πωλήσεων, διανέμει και εμπορεύεται τα προϊόντα της The Coca-Cola Company (Coca-Cola, Coca – Cola Light, Coca – Cola Zero, Fanta, Sprite, FuzeTea, Powerade, τα mixers Schweppes και τις κάψουλες Costa Coffee), καθώς και τα δικά της προϊόντα, που περιλαμβάνουν τους χυμούς, το φρέσκο γάλα ΛΑΝΙΤΗΣ αλλά και το φυσικό μεταλλικό νερό ΚΥΚΚΟΣ. Επίσης, διανέμει το φυσικό μεταλλικό νερό ΑΥΡΑ, και τα ενεργειακά ποτά Monster.

Το χαρτοφυλάκιο της είναι πιο διευρυμένο και πιο πλήρες από ποτέ με την προσθήκη των premium mixers Three Cents, της μπύρας με τα προϊόντα της AB InBev με ορισμένα από τα πιο δημοφιλή σήματα μπύρας στον κόσμο, όπως Corona, Stella Artois , Bud, Leffe, Hoegaarden, Franziscaner, αλλά και την είσοδό της στην κατηγορία των αλκοολούχων ποτών με τη βότκα Finlandia.

Η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της, που καλύπτει τις ανάγκες των καταναλωτών όλο το 24ώρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην ανάπτυξη του HoReCa, μέσα από το εκτεταμένο δίκτυο διανομής της χτίζοντας βαθιές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της και τις εξαιρετικές δυνατότητες της εμπορικής της ομάδας. Στόχος και σκοπός της Coca-Cola HBC Κύπρου να προσφέρει το πιο συναρπαστικό– και συνεχώς εξελισσόμενο- χαρτοφυλάκιο προϊόντων στην αγορά.

Μάθετε περισσότερα για την Coca-Cola HBC Kύπρου