Το πολυαναμενόμενο opening του The Landmark Nicosia, Autograph Collection by Marriott, ιδιοκτησίας της MHV – Mediterranean Hospitality Venture, έρχεται να συστήσει ένα νέο luxury lifestyle concept στο κοινό της Λευκωσίας. Με τις εμπειρίες wellness και fitness να γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς, το ξενοδοχείο ετοιμάζει ένα από τα καλύτερα γυμναστήρια της χώρας μας. Το υπερσύγχρονο Axis θα ικανοποιήσει ακόμη και τον πιο απαιτητικό fitness lover, χάρη στον κορυφαίο εξοπλισμό Technogym της Impophar Ltd αλλά και τις εξαιρετικές υπηρεσίες του. Η Technogym αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στον high-end εξοπλισμό γυμναστικής που χρησιμοποιείται από τα καλύτερα ξενοδοχεία διεθνώς.

Η επιλογή του ονόματος «axis» για το νέο talk-of-the-town γυμναστήριο της Λευκωσίας μόνο τυχαία δεν είναι. Όπως ακριβώς ο άξονας της γης ορίζει κάθε έννοια ισορροπίας και σταθερότητας, έτσι ακριβώς και το Axis έρχεται για να χαρίσει σε κάθε fitness enthusiast έναν άξονα δύναμης, κίνησης, ακρίβειας και συμμετρίας. Στο υπερσύγχρονο περιβάλλον του Axis κάθε επισκέπτης θα βρει τον εσωτερικό του άξονα, με τη βοήθεια εξειδικευμένων γυμναστών και τον κορυφαίο εξοπλισμό της παγκόσμιας αγοράς.

Η συναρπαστική συνεργασία μεταξύ The Landmark Nicosia και Impophar Fitness, του No.1 προμηθευτή premium εξοπλισμού γυμναστικής στην Κύπρο και αποκλειστικό αντιπρόσωπο της Technogym στη χώρα μας, που ανέλαβε την εγκατάσταση και τη συντήρηση των μηχανημάτων γυμναστικής στο Axis, επιβεβαιώνει τη δέσμευση του ξενοδοχείου για αριστεία σε κάθε επίπεδο.

Η Impophar Fitness ιδρύθηκε το 2019 για να προσφέρει εξειδικευμένες και υψηλού επιπέδου λύσεις σε fitness centres πολυτελών ξενοδοχείων, γυμναστηρίων και χώρων wellness, ενώ είναι θυγατρική της Impophar Ltd., εταιρίας με σχεδόν 50 χρόνια προϋπηρεσίας στον χώρο του επαγγελματικού Beauty & Fitness. Το πνεύμα καινοτομίας της Impophar, μαζί με την παγκόσμια παρουσία της Technogym σε ξενοδοχεία υψηλών προδιαγραφών, αποτέλεσαν βασικούς λόγους για την επιλογή της από το The Landmark Nicosia.

Στο Axis , ο εξοπλισμός έχει επιλεγεί ώστε να καλύπτει όλες τις ηλικιακές ομάδες, προσφέροντας εξατομικευμένη υποστήριξη και ασφάλεια σε κάθε χρήστη. Με την προηγμένη ψηφιακή πλατφόρμα Technogym Live στο επίκεντρο, αλλά και με τον ψηφιακό Technogym Coach που προσωποποιεί την προπόνηση, το Axis fitness centre στο The Landmark Nicosia θα προσφέρει διαδραστικές εμπειρίες training σε συνδυασμό με ψυχαγωγικά στοιχεία, όπως η πρόσβαση στις πλατφόρμες Netflix και Spotify, προσαρμοσμένο σε κάθε ανάγκη. Έτσι οι «Millennials» θα επικεντρώνονται στα έντονα προγράμματα προπόνησης που αγαπούν, οι «Generation X» θα συνδυάζουν τη διασκέδαση με την άσκηση, ενώ οι «Baby Boomers» και η «Silent Generation» θα ασκούνται για την προώθηση της υγείας τους χωρίς υπερβολική κόπωση και με οπτική κινητοποίηση μέσα από την ψηφιακή προβολή φυσικών τοπίων.

Τα υψηλότατα πρότυπα του Axis θα προσφέρουν σε κάθε επισκέπτη μία κορυφαία εμπειρία προπόνησης, μέσα από high-end εξοπλισμό με υψηλή περιβαλλοντική συνείδηση. Ο εξοπλισμός Technogym χαρακτηρίζεται από τη βιώσιμη προσέγγισή του και την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, όπως φαίνεται και στα μηχανήματα της σειράς Excite που λειτουργούν μόνο με την κίνηση του σώματος, χωρίς να χρειάζονται ηλεκτρισμό ή μπαταρία.

Η MHV Mediterranean Hospitality Venture , ιδιοκτήτρια του The Landmark Nicosia, Autograph Collection, παραμένει αφοσιωμένη στην αριστεία και στην πλήρη ικανοποίηση των επισκεπτών της, διασφαλίζοντας την υψηλότερη ποιότητα σε κάθε της έργο. Αυτό αντικατοπτρίζεται στην προσεκτική και αξιόπιστη επιλογή των συνεργατών της.

Σχετικά με το The Landmark Nicosia, Autograph Collection Hotel, ιδιοκτησία της MHV Mediterranean Hospitality Venture, είναι το πρώτο και μοναδικό ξενοδοχείο στην Κύπρο που εντάσσεται στη διεθνώς αναγνωρισμένη συλλογή Autograph Collection by Marriott. Ως πεντάστερο city business hotel, τιμά την κληρονομιά και την ιστορία του εμβληματικού του κτηρίου, το οποίο υπήρξε επί δεκαετίες σκηνικό πολιτικών εξελίξεων και σημαντικών ιστορικών γεγονότων. Διαθέτει 283 δωμάτια και 18 σουίτες, εστιατόρια – συμπεριλαμβανομένου του πρώτου Sumosan στην Κύπρο – , εσωτερική και εξωτερικές πισίνες, spa, κομμωτήριο, γυμναστήριο, γήπεδα τένις και padel, αίθουσα ballroom, συνεδριακούς χώρους, γκαλερί και πολυτελή μπουτικς. Ακριβώς δίπλα στο ξενοδοχείο βρίσκονται οι εντυπωσιακοί The Landmark Nicosia Towers, καθώς και ένα καταπράσινο πάρκο έκτασης 10.000 τ.μ.

Η MHV Mediterranean Hospitality Venture ειδικεύεται στην πολυτελή φιλοξενία και στην ανάπτυξη κορυφαίων οικιστικών και εμπορικών έργων. Αφοσιωμένη στη δημιουργία εξαιρετικών προορισμών που συνδυάζουν πολυτέλεια, καινοτομία και βαθύ σεβασμό στην τοπική πολιτιστική κληρονομιά, η MHV Group επαναπροσδιορίζει την έννοια της πολυτελούς διαβίωσης και των επιχειρηματικών χώρων σε όλη τη Μεσόγειο, προσφέροντας εμπειρίες αντάξιες των υψηλότερων προδιαγραφών.

