Την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, το Aphrodite Hills Resort υποδέχθηκε επισήμως μια νέα εποχή για το γκολφ στην Κύπρο, με την παρουσίαση του πρώτου TrackMan™ Range στο νησί. Στη βραδιά παρευρέθηκαν μέλη του γκολφ και ιδιοκτήτες κατοικιών του resort για να γιορτάσουν μαζί αυτό το ορόσημο.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με εντυπωσιακές επιδείξεις από τους επαγγελματίες της ακαδημίας γκολφ, ακολούθησαν δοκιμές της καινοτόμου τεχνολογίας από τους καλεσμένους και η βραδιά ολοκληρώθηκε με κοκτέιλ και μουσική από live DJ.

Ο Miguel Girbes, Director of Golf & Sports στο Aphrodite Hills Resort, ανέφερε:

«Είμαστε περήφανοι που είμαστε το πρώτο resort στην Κύπρο που φέρνει το TrackMan™ Range στους επισκέπτες του. Πρόκειται για την αρχή μιας συνολικής αναβάθμισης των εγκαταστάσεών μας, ανεβάζοντας το γκολφ στην Κύπρο σε νέα επίπεδα και προσφέροντας μια εμπειρία συναρπαστική και προσιτή για όλους».

Με την επιτυχία των εγκαινίων, το Aphrodite Hills Resort ανακοίνωσε ήδη μια σειρά από TrackMan™ events για όλη τη χρονιά, όπως Halloween specials, τουρνουά Boxing Day και μηνιαίους διαγωνισμούς, προσφέροντας συνεχώς νέους τρόπους για να απολαμβάνει κανείς τις εγκαταστάσεις.

Εξελίξεις και Αναβαθμίσεις στις Εγκαταστάσεις

Με πολλές αναβαθμίσεις σε εξέλιξη, το Aphrodite Hills Resort θα γιορτάσει την ολοκλήρωση της πλήρους ανακαίνισης με μια μεγάλη εκδήλωση. Στο μεταξύ, πραγματοποιούνται ανανεώσεις σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις, εξασφαλίζοντας μια εμπειρία παγκόσμιας κλάσης για κάθε επισκέπτη

Αναβαθμίσεις των Γκολφ Bunkers: Τα bunkers στο Aphrodite Hills Resort αναβαθμίζονται προσεκτικά ώστε να βελτιωθεί η αισθητική τους, η ποιότητα παιχνιδιού και η ομοιομορφία τους. Η πρώτη φάση, που καλύπτει τα πρώτα 9 bunkers, έχει ολοκληρωθεί, με τις εργασίες στα υπόλοιπα 9 να συνεχίζονται κατά την επερχόμενη σεζόν. Η ανακατασκευή περιλαμβάνει αφαίρεση της υπάρχουσας άμμου, εκσκαφή 50mm με cut shelf και εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων αποστράγγισης Capillary Flow. Οι άκρες δημιουργούνται με το συνθετικό Dura Bunker για καθαρή, ανθεκτική μορφή που διατηρείται και μειώνει τις ανάγκες συντήρησης. Τα bunkers γεμίζονται με ποιοτική άμμο Sahara, επιλεγμένη για τη σταθερότητα και την εξαιρετική απόδοσή της όλο το χρόνο. Αυτές οι βελτιώσεις θα αναβαθμίσουν τόσο την εμφάνιση όσο και την απόδοση των bunkers, ενώ παράλληλα θα διευκολύνουν τη συντήρηση και θα προσφέρουν στους παίκτες μια πιο ευχάριστη εμπειρία στο παιχνίδι.

Επέκταση Driving Range: 6 νέες θέσεις εξάσκησης προστίθενται ανατολικά του driving range, δημιουργώντας περισσότερο χώρο και άνεση για τους παίκτες.





6 νέες θέσεις εξάσκησης προστίθενται ανατολικά του driving range, δημιουργώντας περισσότερο χώρο και άνεση για τους παίκτες. Νέο Golf Academy: Δυτικά του driving range, θα κατασκευαστεί ειδικός χώρος για προπόνηση, με δύο θέσεις εξοπλισμένες με την πιο σύγχρονη τεχνολογία golf training όπως Trackman™ 4, SAM Putt Lab, Smart2Move 3D και SportsBox Swing Analysis Tool.

Premium Tee Line: Ένα ολοκαίνουργιο premium tee line θα εγκατασταθεί για να αναβαθμίσει την εμπειρία εξάσκησης, προσφέροντας στους παίκτες την πιο κοντινή αίσθηση στο φυσικό γρασίδι, με δυνατότητα τοποθέτησης της μπάλας σε οποιαδήποτε θέση για μέγιστη άνεση και απόδοση.

Starter Hut: Ο νέος χώρος εφοδιασμού και αναζωογόνησης έχει ήδη ανοίξει τις πόρτες του για τους παίκτες, προσφέροντας θέα στο γήπεδο, το Golf Clubhouse και τη λίμνη στην αρχή του γηπέδου. Το μενού περιλαμβάνει φρέσκες σούπες, gourmet σάντουιτς, καφέ και δροσιστικά ροφήματα — όλα αυτά και άλλα πολλά σε ένα χώρο ιδανικό πριν από την έναρξη του παιχνιδιού ή για ένα αναζωογονητικό διάλειμμα κατά τη διάρκεια του.

Αναβαθμίσεις Tennis Academy: Νέα έπιπλα έχουν ήδη προστεθεί, ενώ περισσότερες ανανεώσεις και ένας νέος retail χώρος προγραμματίζονται για τους επόμενους μήνες.

TrackMan™ Range: Όταν η Τεχνολογία Συναντά το Παιχνίδι

Το Aphrodite Hills Resort γίνεται το πρώτο resort στην Κύπρο που φέρνει το TrackMan™ Range – μια καινοτομία που επαναπροσδιορίζει τον τρόπο που παίζεται και εξασκείται το γκολφ. Με τεχνολογία ραντάρ και κάμερας αιχμής, κάθε βολή καταγράφεται με ακρίβεια – ταχύτητα, περιστροφή μπάλας, απόσταση – και εμφανίζεται σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη του κάθε παίκτη.

Το TrackMan™ χρησιμοποιείται από 86 εκ των 100 κορυφαίων παικτών παγκοσμίως και χιλιάδες προπονητές, εξασφαλίζοντας ακρίβεια και πλήρη ανάλυση της κάθε κίνησης. Κάθε μία από τις 15 θέσεις προσφέρει απόλυτη ιδιωτικότητα, πλήρη πρόσβαση σε παιχνίδια και προκλήσεις, καθώς και δυνατότητα εμπειρίας σε άλλα γήπεδα γκολφ από κορυφαίες περιοχές του κόσμου, προσφέροντας στους παίκτες τη δυνατότητα να απολαύσουν κάθε παιχνίδι στο μέγιστο. Ποιοτικές μπάλες του γκόλφ, οπτικοί στόχοι και δυνατότητα ενοικίασης clubs εξασφαλίζουν άνετη και ευχάριστη εξάσκηση.

Το TrackMan™ Range συνδέεται με την εφαρμογή TrackMan™ Golf και αποθηκεύει τα δεδομένα, δίνοντας στους παίκτες τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πρόοδό τους και να βελτιώνουν συνεχώς το παιχνίδι τους. Ιδανικό για ατομική εξάσκηση, ομαδικό παιχνίδι ή οικογενειακές στιγμές, είναι ανοικτό καθημερινά για κάθε γκόλφερ και κάθε στόχο.

Γκολφ μπάλες, clubs και εξοπλισμός διατίθενται στο Pro Shop για εύκολη πρόσβαση σε όλους.

Για περισσότερες πληροφορίες

Aphroditehills.com

Σχετικά με το Aphrodite Hills Resort

Αμφιθεατρικά τοποθετημένο ανάμεσα στη Μεσόγειο και τον μυθικό τόπο γέννησης της Αφροδίτης, το Aphrodite Hills Resort αποτελεί τον κορυφαίο προορισμό στην Κύπρο για γκολφ, αθλητισμό και αναψυχή. Φιλοξενεί το PGA National Cyprus, Ακαδημίες Τένις και Padel, premium spa, ποδηλατικές διαδρομές και ιππικό κέντρο, συνδυάζοντας παγκοσμίου επιπέδου εγκαταστάσεις με εκπληκτικό φυσικό περιβάλλον. Με έμφαση στην καινοτομία και στις αξέχαστες εμπειρίες, το Aphrodite Hills Resort καλωσορίζει οικογένειες, αθλητές, λάτρεις του αθλητισμού και επισκέπτες από όλο τον κόσμο.