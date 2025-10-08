Μέσα σε μια ατμόσφαιρα κομψότητας και δημιουργικής ενέργειας, το ARARAT – The Signature Collection παρουσίασε επίσημα τους δέκα νέους γαστρονομικούς του προορισμούς, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή στη γευστική σκηνή της Λεμεσού.

Με το Cloud 9, το fine dining εστιατόριο που λειτουργεί ήδη στον 9ο όροφο, και εννέα ακόμη μοναδικά concepts, το ARARAT άνοιξε πλέον τις πόρτες του στο κοινό, καλωσορίζοντας επισκέπτες από την Κύπρο και το εξωτερικό να γνωρίσουν αυτόν τον νέο κόσμο γεύσης και αισθήσεων.

Οι καλεσμένοι της βραδιάς —δημοσιογράφοι, food lovers και εκλεκτοί προσκεκλημένοι— είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη φιλοσοφία του ARARAT από κοντά: μια φιλοσοφία που στηρίζεται στην αυθεντικότητα, τη φινέτσα και την εμπειρία μέσω των αισθήσεων. Οι παρευρισκόμενοι ξεναγήθηκαν στους χώρους, δοκίμασαν επιλεγμένα πιάτα και cocktails και γνώρισαν τους σεφ και δημιουργούς πίσω από το project.

Τα δέκα εστιατόρια συνθέτουν μια πολυδιάστατη γαστρονομική διαδρομή, από τη haute cuisine και τις μεσογειακές γεύσεις έως τη φίνα ζαχαροπλαστική και τις signature mixology δημιουργίες.

Με την πλήρη συλλογή πλέον σε λειτουργία, το ARARAT – The Signature Collection αναδεικνύεται σε σημείο αναφοράς για τη γαστρονομία και τη φιλοξενία στην Κύπρο, θέτοντας νέα πρότυπα υπό την επιμέλεια του διάσημου συμβούλου γαστρονομίας Reto H. Mathis.

Ήδη προγραμματίζεται μια επίσημη Τελετή Εγκαινίων στο άμεσο μέλλον, όπου φίλοι, συνεργάτες και εκλεκτοί προσκεκλημένοι θα γιορτάσουν αυτό το ορόσημο στη Λεμεσό.

Οι δέκα προορισμοί του ARARAT:

Cloud 9 – Fine dining εμπειρία στον 9ο όροφο, με Michelin-starred guest chefs που δημιουργούν νέα μενού κάθε μήνα, στη διάρκεια της δίμηνης παραμονής τους.

19:30 – 00:00 (εκτός Δευτέρας)

Little Italy – Αυθεντική Ιταλομεσογειακή κουζίνα, με γεύσεις που τιμούν την παράδοση.

11:30 – 00:00 (καθημερινά)

Balik Bar & Caviar House – Exclusive εμπειρία σαμπάνιας και χαβιαριού (συμπεριλαμβανομένου του gold caviar), με καπνιστό σολομό Balik.

08:00 – 00:00 (καθημερινά)

ARARAT Lounge – Premium lounge με rare single malts και signature cocktails σε ατμόσφαιρα ιδιωτικής λέσχης.

09:00 – 00:00 (καθημερινά)

Amorevino – Wine bar με προσεκτικά επιλεγμένες ετικέτες και εμπειρίες γευσιγνωσίας υψηλού επιπέδου.

09:00 – 00:00 (καθημερινά)

La Piazza – Το ζωντανό σημείο συνάντησης φίλων και οικογενειών, που γιορτάζουν το La Dolce Vita.

08:00 – 00:00 (καθημερινά)

Giulietta Garden – Ένας ήρεμος κήπος για al fresco dining και στιγμές απόλαυσης.

08:00 – 00:00 (καθημερινά)

Bocconcini – Ιταλικό delicatessen με φρέσκο ψωμί, χειροποίητα ζυμαρικά, παγωτό και gourmet επιλογές για επιτόπια κατανάλωση ή take away.

08:00 – 00:00 (καθημερινά)

Romeo Garden – Ένας χαλαρός, πράσινος χώρος για ελαφριά γεύματα και απογευματινά διαλείμματα.

08:00 – 00:00 (καθημερινά)

Emporio – Κομψός, ευέλικτος χώρος για επαγγελματικές συναντήσεις, ιδιωτικά events και εκδηλώσεις.

08:00 – 00:00 (καθημερινά)

Για τηλεφωνικές κρατήσεις: 8000 2424 // Κράτηση online

184, Λεωφόρος Αμαθούντος, 4533 Παρεκκλησιά, Λεμεσός

Βρείτε το ARARAT – The Signature Collection στο Facebook, Instagram και στο www.ararat.com.cy